Veibygging kan gi ny vekst for grønn favoritt

GRØNN FAVORITT: Asfalt kan bli et nytt anvendelsesområde for Borregaard-produktet lignin. Foto: Anders Horntvedt

Tirsdag morgen ble det kjent at NCC og Research Institute of Sweden (RISE) skal samarbeide om å teste det fornybare råstoffet lignin som bindemiddel i asfalt.

- Ved å erstatte fossile råvarer med fornybare produkter, reduserer vi klimagassutslipp fra veibygging og vedlikehold samtidig som vi utvider råvaretilgangen til sluttproduktet vårt. I dette prosjektet ser vi et potensial for å redusere karbondioksidutslipp med opptil 20 prosent for ferdig asfalt, sa FoU-leder Robert Lundström hos NCC Industry i en pressemelding.

Prosjektet forventes å vare i drøye seks år, og inkluderer ifølge meldingen fullskala testing med forskjellige typer blandemetoder i forskjellige volumer i asfalten. Den ferdige asfalten vil i 2021 bli lagt på fem ulike veistrekninger i Värmland, Sverige, for å evaluere bærekraft og funksjon.

Ny vekst for Borregaard?

Produksjonen av nettopp lignin har gjort Borregaard til en grønn favoritt hos flere forvaltere, deriblant Espen Furnes i Delphi Norge og Leif Eriksrød i Alfred Berg Gambak.

Lignin ekstraheres fra såkalt svartlut, og er et restprodukt fra papirproduksjon. Stoffet har en rekke anvendelser, som binde- og dispergeringsmiddel, og etterspørres av blant andre olje- og bilindustrien.

Og med det varslede asfaltprosjektet i Sverige kan råstoffet få nok et anvendelsesområde.

– Hva kan dette potensielt bety for Borregaard?

– Lignin har svært mange anvendelsesområder, og er et miljøvennlig alternativ. På sikt vil alle nye anvendelser bidra til markedsveksten. Det er viktig at myndighetene stimulerer til miljøvennlige valg, fordi de mindre miljøvennlige alternativene er ofte de billigste, skriver Eriksrød i en e-post til Finansavisen.