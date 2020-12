Ny salatfabrikk for Kalera i USA

Kalera , som er et av verdens raskest voksende selskaper innen vertikalt landbruk, skal åpne et nytt anlegg i Seattle. Kalera håper å skape omkring 60 arbeidsplasser i området med den nye salatfabrikken.

– Med denne seneste utvidelsen vil Kalera strekke seg helt til Stillehavet, og fullføre vårt mål om å levere hyperlokale råvarer over hele landet, sier adm. direktør Daniel Malechuk.

Seks anlegg i USA

EFFEKTIVE: Adm. direktør Daniel Malechuk og Kalera. Foto: Kalera

Seattle-fabrikken blir i så fall deres sjette i Statene. Fra før av har selskapet to drivhusanlegg i Orlando, og ytterligere to under bygging i Atlanta og Houston som skal stå klare i starten av 2021. I tillegg kunngjorde de i oktober at de skal bygge et anlegg i Denver, Colorado som skal være klart mot slutten av 2021.

Kalera benytter renromsteknologi og prosesser for å eliminere bruk av kjemikalier og fjerne eksponering for sykdomsfremkallende stoffer. Ifølge Kalera vokser deres planter mens de bruker 95 prosent mindre vann sammenlignet med tradisjonell jordbruk. Dyrkningsmetoden kombinerer optimaliserte formler for næringsstoffer og lyssetting, presise miljøkontroller og særlige standarder for å opprettholde rene rom. Selskapets automatiserte produksjonsanlegg er designet for rask utrulling.

– Kaleras effektive dyrkningsmetoder gjør at vi kan produsere høyere kvalitet, ferskere og mer næringsrike grønnsaker med 300-400 ganger større avlinger enn for tradisjonell landbruk, sier Malechuk.