Dansk familiekonsern revurderer eierskap

Styret i det danske familieeide konsernet Jacob Holm and Sons Group har satt i gang en strategisk gjennomgang som kan resultere i endringer i kontrollen av Jacob Holm & Sønner Holding A/S., det fremgår av en børsmelding sent tirsdag kveld.

«Den strategiske gjennomgangen er fremdeles på et tidlig stadium, og på dette tidspunktet kan det ikke være noen sikkerhet for resultatet av prosessen, inkludert om det vil skje en endring av kontrollen, og heller ikke den potensielle timingen.»

Konsernet har vært i danske Poul Mikkelsens eie siden 1979, han ledet selskapet frem til sønnen tok over i 2014. Siden samme år har selskapet hatt en obligasjon notert på Oslo Børs.

Konsernet som produserer fiberduk som brukes til alt fra munnbind og sminkeservietter til å rengjøre medisinsk utstyr med ved sine fabrikker i USA, Frankrike og Spania har de seneste årene vokst kraftig.

Da adm. direktør Martin Mikkelsen snakket med Finansavisen i august indikerte han at han hadde troen på at selskapet ville kunne fordoble omsetningen fra om lag 3 milliarder danske kroner i år til 6 milliarder innen 2025. Blant annet gjennom å gjøre ytterligere oppkjøp, en reise han gjerne ønsket å ha med seg norske obligasjonseiere på.