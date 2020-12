Hydro vil satse på to områder fremover

Hydros strategiske retning frem mot 2025 tar utgangspunkt i to hovedområder: Selskapet vil styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium og vokse innen resirkulering og ny fornybar energi. Det er hovedtemaene på Hydros Kapitalmarkedsdag 2020.

- Vi har generert kontantstrøm, kuttet kostnader og levert omfattende driftsforbedringer i hele selskapet, noe som gir oss et solid grunnlag for vår vekstagenda. Nå hever vi listen, og setter oss nye og ambisiøse forbedringsmål for 2025, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Forbedringsprogram

Hydros forbedringsprogram er fortsatt i rute mot målet om 4,1 milliarder kroner i forbedringer i 2020, og alle forretningsområdene har oppnådd mer enn de kostnadsambisjonene de har hatt for året.

Forbedringsprogrammet har, sammen med en frigjøring av arbeidskapital og reduserte investeringer, bidratt til høyere kontantstrøm i 2020. Ifølge ledelsen går den strategiske gjennomgangen av Valsede Produkter fremover.

Hydro har oppdatert sitt opprinnelige forbedringsprogram, og vil forlenge det med to år, til et nytt forbedringsmål på 8,5 milliarder kroner. I tillegg har Hydro satt seg en ambisjon om 2,0 milliarder kroner i kommersielle forbedringer i selskapets nåværende portefølje.

Megatrender

Den andre pilaren i 2025-strategien handler om å diversifisere og utvide Hydros portefølje på nye områder: resirkulering, fornybar energi og batterier. Denne satsingen gjør at Hydro kan utnytte vekst som følger av viktige megatrender som bærekraft, elektrifisering og urbanisering.

- Vi vil vokse på områder der vår kompetanse passer med megatrendene, først og fremst innenfor resirkulering, fornybar energi og batterier, sier Aasheim.

Hydro har i øyeblikket en portefølje med 29 resirkuleringsverk og en årlig kapasitet på 2,6 millioner tonn resirkulert skrap. Ambisjonen for 2025 inkluderer en dobling av dagens volumer av forbrukerskrap, noe som kan gi en økning i EBITDA på 1-1,5 milliarder kroner.

Fornybar vekst

Innenfor fornybar energi har Hydro opprettet en ny enhet - Fornybar vekst - som skal utnytte Hydros kompetanse og erfaring på industri og energi til å delta i fornybarprosjekter, hovedsakelig i Norden og Brasil. Fornybar vekst har mål om å investere i mer enn 1 GW.

Hydro har også etablert en ny Batteri-enhet som del av Hydro Energi.

Forventede investeringer for perioden 2021-2025 er 9-9,5 milliarder kroner, noe som er 0,5 milliarder kroner lavere enn den langsiktige forventningen som ble satt for et år siden.