Kursmålet heves med 35 prosent etter kapitalmarkedsdagen

Torsdag avholdt Hydro sin kapitalmarkedsdag. Her ble det klart at selskapets strategiske retning frem mot 2025 tar utgangspunkt i to hovedområder: Hydro vil styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium og vokse innen resirkulering og ny fornybar energi.

Høyere kursmål

Norne Securities hever nå kursmålet fra 31 til 42 kroner noe som gjenspeiler høyere aluminiumpriser og reduserte capex-estimater. Hold-anbefalingen gjentas. Tallknuserne mener en pris/bok på 1,1 er passende i tider med et overforsynt aluminiumsmarked.

Samtidig velger Norne Securities å heve de justerte ebit-estimatene for 2021 og 2022 med henholdsvis 35 og 22 prosent.

Fredag formiddag valgte Deutsche Bank å heve kursmålet på Hydro-aksjen fra 43 til 48 kroner.

Nye mål

På kapitalmarkedsdagen oppdaterte Hydro sitt opprinnelige forbedringsprogram, og vil forlenge det med to år, til et nytt forbedringsmål på 8,5 milliarder kroner. I tillegg har ledelsen satt seg en ambisjon om to milliarder kroner i kommersielle forbedringer i selskapets nåværende portefølje.

Fredag omsettes Hydro-aksjen for 39,65 kroner, ned 1,4 prosent.