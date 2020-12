Aker BioMarine oppretter nytt selskap med ambisjoner om egen børsnotering

Aker BioMarine oppretter det nye selskapet AION, som skal tilby produkter og tjenester mot selskaper som vil resirkulere avfall og gjenbruke materialer, fremgår det av en børsmelding tirsdag.

Ambisjonene til Aker BioMarine er en spin off av AION mot aksjonærene, som blant annet inkluderer en separat børsnotering.

Aker BioMarine skal skalere AION i tre trinn. For det første vil Aker BioMarines eget plastavfall og biologiske rester bli resirkulert til nye produkter. For det andre vil AION samarbeide med selskaper i Aker BioMarines nettverk for å motta plast. For det tredje er AIONs ambisjon å utvide og skalere internasjonalt.

AION har allerede etablert en verdikjede og er ett av tre norske selskaper som har en B-Corp-sertifisering, som er en av de viktigste bærekraftsertifiseringene i amerikansk detaljhandel. McDonalds er allerede AION-kunde og NorgesGruppens Meny har inngått et pilotprosjekt med selskapet.