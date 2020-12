Borregaard mottar flere millioner i støtte

Per Sørlie, adm. direktør i Borregaard.

Per Sørlie, adm. direktør i Borregaard. Foto: Anders Horntvedt

Borregaard har fått tilsagn om 15,7 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd til et prosjekt for utvikling av biokjemikalier til erstatning for petrokjemiske alternativer, fremgår det av en pressemelding tirsdag.

Prosjektet, som har fått navnet Lignin to BioAromatics, går ut på å utvikle prosesser for produksjon av bio-aromater basert på lignin fra tømmer.

Disse skal erstatte petrokjemiske aromater og kan brukes i tilsetningsstoffer innen alt fra vaskemidler, emballasje, korrosjonsmidler og antioksidanter til kompositter, plast, slitesterk gummi og organiske elektrolytter.

Prosjektet vil gå over tre og et halvt år med oppstart i 2021 og har et totalbudsjett på 39 millioner kroner.

BioAromatics utføres i samarbeid med Universitetet i Lund (Sverige) og Universitetet i Mainz (Tyskland). Prosjektet har fått støtte fra Norges Forskningsråds utlysning til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Total ble det i denne runden delt ut 602 millioner kroner fordelt på 66 bedrifter til.