Interessenter fra Kina og Russland på banen for kullfelt til salgs på Svalbard

Selskapet Austre Adventfjord selger sitt kullfelt som er i overkant av 82.000 dekar, skriver Aftenposten.

Selgeren vil helst selge til den norske staten, som viser beskjeden interesse. Store Norske, som er det statseide kullselskapet, har takket nei.

– I utgangspunktet er det krevende å se for seg at staten skal drive utmål selv. Vi vurderer alle henvendelser seriøst, skriver Næringsdepartementet i en uttalelse til avisen.

Interessenter fra Russland og Kina er nå på banen, bekrefter selgeren til avisen.

Forfatter Per Arne Totland, som har skrevet en rekke bøker om Svalbard, mener at et mulig kinesisk eierskap kan gi Kina et fotfeste i Arktis som landet ikke har i dag.