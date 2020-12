Nytt samarbeid for Agilyx

Agilyx-datter Agilyx Corporation og Braskem, en av verdens ledende produsenter av biopolymerer, skal nå sammen utforske utvikling og bygging av et prosjekt for avansert resirkulering i Nord-Amerika, opplyses det i en børsmelding.

«Prosjektet tar sikte på å finne en effektiv måte å produsere polypropylen (PP) på basis av blandet plastavfall som er vanskelig å resirkulere, ved hjelp av Agilyx’ teknologi for avansert resirkulering», heter det.

Målet med prosessen er ifølge meldingen å produsere PP med egenskaper som er tilstrekkelige for bruksområder med høye krav, for eksempel emballasje for mat, konsument- og hygieneprodukter.