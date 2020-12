Norske Skog får millioner fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har bevilget 15 millioner kroner i støtte til å bygge et demonstrasjonsanlegg for utvikling av fiberkomposittproduksjon ved Norske Skog Saugbrugs, opplyses det i en børsmelding.

«Dette vil akselerere det pågående utviklingsarbeidet med å industrialisere produksjonen av en ny type biokompositt, som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør», skriver selskapet i meldingen.

– Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonfotavtrykk og finne gode løsninger for å resirkulere vesentlig mer plast enn i dag. Anlegget er avgjørende for å få fart på industrialiseringen av nye bærekraftige, biobaserte produkter, sier Norske Skog Saugbrugs-sjef Kjell-Arve Kure i en kommentar.

Regiondirektør for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen, mener potensialet for å redusere CO2-utslipp er betydelig i dette prosjektet, og at det også er viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter.

– Bruk av returplast, og utvikling av resirkulerbare biokompositter kan være et viktig grep for å nærme seg en mer sirkulær økonomi, sier hun.