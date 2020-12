Ny Hydro-pilot kan åpne for karbonfangst

Et toårig internt testprogram har verifisert Hydros nye teknologi, HAL4e, for produksjon av primæraluminium på Karmøy, skriver Norsk Hydro på sine hjemmesider mandag.

Pilotanlegget i industriell skala innfrir målet med et energiforbruk på 12,3 kWh/kilo produsert aluminium, omkring 15 prosent lavere energiforbruk enn verdensgjennomsnittet.

Et annet mål har vært å bringe de direkte CO2-utslippene fra elektrolyseprosessen til godt under Hydros gjennomsnitt for lavkarbonaluminium på 1,67 kilo CO2/kg Al, og en endelig ytelsestest i 75 dager fra oktober til desember viste utslipp under 1,45 kilo.

Pilotanlegget med 60 elektrolyseceller har en prislapp på 4,6 milliarder kroner.

Ifølge meldingen fortsetter nå arbeidet med å optimalisere drift og støttesystemer, samt forberedelser til andre generasjonsceller, som er under utvikling ved Hydros referansesenter Årdal. Dette inkluderer prototyper av et cellekonsept som vil være viktig for potensiell karbonfangstteknologi.