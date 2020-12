Equinor og Hydro leter etter tomter til norsk batterifabrikk

Panasonic, Equinor og Hydro inngikk nylig et strategisk samarbeid for å se på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge, og nå starter arbeidet med å finne aktuelle steder for å bygge en slik batterifabrikk, skriver Norsk Hydro selv på sine hjemmesider mandag.

Selskapene vil nå i dialog med norske kommuner og regioner for å identifisere aktuelle steder der det er mulig å bygge en storskala batterifabrikk.

Som en del av grunnlaget for å vurdere en batterivirksomhet i Norge, jobber partnerne parallelt med å vurdere markedet for litium-ion-batterier i Europa. Arbeidet i første fase skal pågå frem til midten av 2021.

Trioens mål er å identifisere 10-15 mulige steder som møter behovene til en batterifabrikk, for deretter å kunne fokusere på maksimalt tre konkurransedyktige alternativer innen midten av 2021.

Oppstart av fabrikken kan skje i 2025, avhengig av konklusjonene fra innledende kartlegging og videre investeringsbeslutninger.