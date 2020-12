Kinesisk hopp gir mer stål

Produksjonen av råstål i de 64 landene som rapporterer til World Steel Association, var på 158,3 millioner tonn i november, melder TDN Direkt.

Det utgjør en oppgang på 6,6 prosent fra november i fjor.

I en ny markedsrapport fra stålorganisasjonen fremgår det at Kina sto for over halvparten av produksjonen i forrige måned. Den kinesiske råstålproduksjonen var på 87,7 millioner tonn, en økning på 8,0 prosent fra november i fjor.

India økte sin produksjon med 3,5 prosent til 9,2 millioner tonn.

Japans produksjon gikk tilbake 5,9 prosent, til 7,3 millioner tonn. Sør-Koreas produksjon falt også, med 2,4 prosent til 5,8 millioner tonn, ifølge nyhetsbyrået.

USAs produksjon sank hele 13,7 prosent til 6,1 millioner tonn.

I Europa var den tyske stålproduksjonen opp hele 14,8 prosent til 3,4 millioner tonn, viser stålorganisasjonens november-tall.