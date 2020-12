Frydenbø-avtale med Equinor

Rammeavtalen til cirka 50 millioner kroner løper frem til sommeren 2024 med Equinors opsjon på to års forlengelse.

Siden 2016 har olje- og gasskjempen i samarbeid med Frydenbø gjennomført inspeksjon av livbåter på offshoreinstallasjoner gjennom en omfattende tilstandskartlegging. Equinor har over 170 operative livbåter bare på norsk sokkel.

Bedriften på Hanøytangen utenfor Bergen har spesialisert seg på livbåtmotorer med tilhørende utstyr. Nylig lanserte Frydenbø et patentert motorbremsesystem.

Gir forutsigbarhet

– Dette er Frydenbøs første større serieleveranse av vårt egenutviklede og patenterte bremsesystem og den definitive kommersialiseringen av produktet, sier Frydenbø Industri-sjefen Per Jarle Røyrvik.

Han sier at reammeavtalen gir forutsigbarhet i en utfordrende tid både med tanke på nysalg og service.

Frydenbø har brukt mye tid og ressurser på å teste, utvikle og teknologi-kvalifisere det nye systemet i tett samarbeid med Equinor og ser et stort marked også internasjonalt.

– Vi tror at det grønne skiftet vil skyte ytterligere fart i årene som kommer, og er trygge på at økt fokus på miljøvennlige leveranser i kombinasjon med moderne vedlikeholdssystemer vil gi lønnsomhet over tid, sier Røyrvik.

Familieeid

Frydenbø Industri er en del av det familieeide konsernet Frydenbø Group med fem forretningsenheter; industri, bil, eiendom, marine og NXT.

Gruppen sysselsetter 550 medarbeidere og omsatte i 2019 for tre milliarder kroner. Indutstridelen står for cirka 400 millioner kroner av totalomsetningen og har 162 faste medarbeidere.

Konsernet overtok i 2006 Sabb Motor og har levert over 83.000 dieselmotorer i det norske maritime markedet. Frydenbø Industri leverer også propellanlegg, turboladere og strømaggregater.