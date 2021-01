Yara vinker farvel til skandalefabrikk

9. februar 2009 sendte Yara ut en børsmelding om at gjødselgiganten hadde innledet et samarbeid i Libya. Gjennom et joint venture med National Oil Corporation of Libya (NOC) og Libyan Investment Authority (LIA), var Lifeco etablert.

Det felleseide selskapet hadde to ureafabrikker og to ammoniakkfabrikker med en samlet kapasitet på henholdsvis 900.000 og 150.000 tonn. Inngangsbilletten for Yara kostet 225 millioner dollar og ga dem 50 prosent av aksjene i Lifeco.

«Vi er svært fornøyd med å ha nådd denne milepælen. Med vår vilje til vekst og utvidelse av Lifeco vil etableringen være et stort bidrag til Yara, LIA og NOC. Investeringen vil komplettere Yaras globale kommersielle aktiviteter, og tilføre Libya nye investeringer som en del av Yaras kjernevirksomhet,» kommenterte daværende konsernsjef Jørgen Ole Haslestad.

OVERRASKET: Libya-investeringen gikk ikke helt slik daværende Yara-sjef Jørgen Ole Haslestad så for seg. Foto: Eivind Yggeseth

Underskudd fra 2011

Det skulle imidlertid raskt vise seg at bidragene til Yara ikke ble som Haslestad hadde forespeilet. I 2009 og 2010 var riktignok Yaras andel av overskuddene på henholdsvis 127 og 179 millioner kroner, men deretter er fabrikken blitt et tapssluk.

Nedturen startet i 2011 med den arabiske våren, som raskt utviklet seg til borgerkrig i landet. Landets diktator gjennom mer enn 40 år, Muammar al-Gaddafi ble samme høst styrtet og drept av opprørerne.

Da hadde allerede Lifeco-fabrikkene vært stengt i over et halvt år som følge av urolighetene i landet. Samme år ble Yaras del av underskuddet på 131 millioner kroner. Neste år hadde det vokst til 196 millioner.

I tillegg hadde også Økokrim på denne tiden kommet på banen og siktet Yara for korrupsjon i forbindelse med blant annet etableringen av Lifeco.

«Yara igangsatte den 8. april en ekstern granskning og varslet samtidig Økokrim om mistanke om mulig straffbart forhold i forbindelse med selskapets investering i Lifeco i Libya,» sto det i børsmeldingen 12. mai 2011.

Godtok bot

I begynnelsen av 2014 erkjente Yara straffeskyld for tre tilfeller av grov korrupsjon og godtok samtidig en foretaksbot og inndragning på totalt 295 millioner kroner.

Boten på 270 millioner kroner ble gitt for historiske forhold knyttet til uregelmessigheter relatert til etablering i Libya, et urealisert prosjekt i India og virksomheten i Sveits.

«Når vi vedtar boten og erkjenner straffskyld er det fordi Økokrims funn er i tråd med resultatene av vår egen granskning. Straffen er hard, men vi aksepterer den,» sa daværende styreleder Bernt Reitan i Yara.

Thorleif Enger, pensjonist og tidligere konsernsjef i YARA Foto: Eivind Yggeseth

I rettsaken som fulgte sto tidligere konsernsjef Thorleif Enger i spissen for fire Yara-topper mistenkt for korrupsjon. De ble alle dømt i tingretten, men anket. I lagmannsretten ble Enger og to andre konserndirektører frikjent, mens juridisk direktør Ken Wallace ble dømt syv års fengsel.

Denne dommen ble opprettholdt av Høyesterett høsten 2017.

Liten gevinst

Våren 2015, mens rettssaken mot de tidligere direktørene pågikk, valgte Yara å skrive ned Lifeco-investeringen med 112 millioner dollar, tilsvarende 893 millioner kroner. Yaras bokførte verdier i Lifeco var den gangen fortsatt på 18 millioner dollar.

Justert for denne nedskrivningen hadde Yara tapt ytterligere drøye 400 millioner kroner på Lifeco mellom 2013 og 2015. Tapene i de påfølgende årene er omtrent som Yara forutså da de gjorde nedskrivningen for snart seks år siden.

Mandag ble det klart at Yara selger sin eierpost på 50 prosent i Lifeco til de to andre samarbeidspartnerne, LIA og NOC.

Ifølge børsmeldingen er Lifeco nå skrevet ned til null i verdi, og Yara vil bokføre en liten regnskapsmessig gevinst når tallene for fjerde kvartal legges frem.

Yara-aksjen var mandag ettermiddag opp 1,9 prosent til 362,80 kroner.

