Venter hydrogennyheter – Pareto høyner kursmålet

Pareto Securities har gjentatt en kjøpsanbefaling for Kjell Inge Røkke-dominerte Aker og samtidig oppjustert kursmålet for aksjen fra 720 til 730 kroner, ifølge TDN Direkt.

Mandag ble det kjent at Pareto har tatt Aker inn i sin månedlige portefølje med anbefalte aksjer, som én av mange endringer. Aker-aksjen endte da opp 3,0 prosent til 577,00 kroner.

Tirsdag formiddag handles Aker-aksjen til 573,00 kroner.

Ifølge nyhetsbyrået forventer Pareto at Aker om kort tid vil kunngjøre en ekspansjon inn i hydrogen. Meglerhuset mener også at oppsiden i Cognite ikke er verdsatt nok i markedet.

I det hele tatt er Paretos vurdering at Aker er en attraktiv investering for 2021, med utsikter til et sterkere år innen råvarer, ifølge TDN Direkt.