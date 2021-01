Ny sjef for Havyard-verftet

Havyard Group har ansatt Karsten Sævik som ny adm. direktør i datterselskapet New Havyard Ship Technology (NHST) i Leirvik i Sogn.

NY VERFTSSJEF: Karsten Sævik blir adm. direktør ved New Havyard Ship Technology. Foto: Siv-Elin Nærø

Sævik har tidligere vært nybyggingssjef i Odfjell, adm. direktør i Remøy Shipping, adm. direktør i Ulstein Verft og i en kort periode sjef for Kleven.

Han tar over etter Erlend Hatleberg, som har bestemt seg for å «søke nye utfordringer utenfor Havyard-konsernet», ifølge en melding fra selskapet.

Det blir dermed det andre byttet av sjef i løpet av et drøyt år. Hatleberg tok over som verftssjef etter Lasse Stokkeland i november 2019 da sistnevnte trakk seg etter store tap på skipsbyggingsvirksomheten.

Styreleder Vegard Sævik i Havyard Group sier de har fått en meget kompetent leder i den videre utviklingen av verftet.

– Karsten kan båt og skipsbygging, og er vant til å lede folk gjennom komplekse prosjekter og krevende omstillingsprosesser, sier styrelederen i en pressemelding.

SLUTTER: Erlend Hatleberg. Foto: Siv-Elin Nærø

Jobber med omstilling

Etter flere problemår jobber Havyard Group med en finansiell restrukturering.

Som en del av restruktureringsarbeidet ble det i november kjent at verftsgruppen vurderer å skille ut eierskapet i datterselskapene Havyard Design & Solutions, Norwegian Electric Systems, Norwegian Greentech og Havyard Hydrogen i et separat, maritimt konsern som kan bli notert på Euronext Growth i år.

«Havyard ser et betydelig markedspotensiale for disse forretningsområdene fremover,» skrev Havyard i sin rapport for tredje kvartal.

Selskapet opplyser at det har fått prinsipiell tilslutning fra de sikrede långiverne til å jobbe videre med en slik omstrukturering.

Havyard-aksjen har steget voldsomt siden i høst, og siden begynnelsen av oktober har den gått fra under 2 kroner til over 20.