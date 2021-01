Carnegie hever kursmålet – anbefaler kjøp

Carnegie hever kursmålet på Kongsberg Gruppen-aksjen fra 205 til 215 kroner, og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

I analysen skriver Carnegie at de har økt omsetningsestimatene for Kongsberg Defence and Aerospace med to prosent for 2021-2022 basert på en sterk ordreinngang i fjerde kvartal 2020. Tallknuserne har også jekket opp omsetningsestimatene for Kongsberg Maritime med to prosent.

De økte estimatene er grunnen til at Carnegie velger å oppjustere kursmålet.

Rett før jul ble det kjent at Kongsberg Defence & Aerospace signerte en kontrakt på 1,03 milliarder kroner med Thales UK for leveranse av Protector RS4 fjernstyrte våpenstasjoner til den britiske hæren.

Siden århundreskiftet har Kongsberg Defence & Aerospace levert mer enn 20.000 våpenstasjoner fra Protector RS-familien til 23 land verden over.

Tirsdag omsettes aksjen for 173 kroner, opp 0,8 prosent, noe som verdsetter selskapet til litt over 31 milliarder kroner.