Spetalen mer enn doblet pengene på én uke

Tirsdag i romjulen satte Horisont Energi en emisjon på 150 millioner kroner mot investorer. Av dette ble 120 millioner tatt av fire ankerinvestorer, henholdsvis Øystein Stray Spetalens Tycoon og Saga Pure, der Spetalen er hovedeier, i tillegg til KLP og det amerikanske hedgefondet QVT.

Emisjonen ble satt til kurs 18 kroner, hvilket priset selskapet til 300 millioner kroner. Selskapet varslet i forbindelse med emisjonen at de så for seg en børsnotering allerede i løpet av januar.

Det har satt fart i interessen, for tilrettelegger Fearnley har allerede omsatt aksjer for over 40 kroner, og helt oppe i 45 kroner stykket – godt over det dobbelte av emisjonskursen.

Selskapet er følgelig nå priset til 750 millioner.

Børs om få dager

– Noteringen er planlagt i andre halvdel av januar. Dato er ikke satt ennå, sier gründer og adm. direktør Bjørgulf Eidesen til Finansavisen.

Saga Pure tok 35 millioner kroner av emisjonen. Det er ikke kjent nøyaktig hvor mye av emisjonen Spetalen tok privat, men de fire investorene som investerte 120 millioner har allerede verdier for 300.

KLAR FOR BØRS: Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen planlegger børsnotering av Horisont Energi i andre halvdel av januar. Foto: Horisont Energi

Rett før jul kunne Horisont Energi melde om en intensjonsavtale med Equinor om å undersøke mulighetene for å bygge et karbonnøytralt ammoniakkanlegg i Finnmark med investeringsramme på mellom 8 og 10 milliarder kroner.

Eidesen har tidligere jobbet i Equinor inntil han startet Horisont for halvannet år siden. Nå har Sandnes-selskapet elleve ansatte med planene for et anlegg med produksjonskapasitet på mer enn én million tonn ammoniakk i året og offshore lagring.

Karboninjeksjon

Tradisjonelt gir hydrogen- og ammoniakkproduksjon karbonutslipp, men en egen og patentert teknologi for karboninjeksjon og lagring gjør Horisonts produksjon karbonnøytral.

Bruksområdene skal være gjødselproduksjon, kjemisk industri, kraftproduksjon og drivstoff til maritim sektor.

Hemmeligheten ligger i bruk av såkalt blått hydrogen, hvilket gjør at hydrogenet kan transporteres sikkert i form av ammoniakk ved lavt trykk og lave temperaturer.

Anlegget er tenkt lagt til Finnmark der det er god tilgang på fornybar energi.

Foreløpig handler imidlertid Horisont Energi om planer som raskt er priset voldsomt opp av et finansmarked som tørster etter ESG-investeringer.

– Inntjening fra dag én

«Investorene har nok sett oss som et ungt selskap, men et selskap som allerede har kommet i gang med prosjektering av et anlegg for storskalaproduksjon. Vi lurer ikke på hvordan vi skal få til skalerbarheten i vår virksomhet, som mange andre, vi har planene klare. Vi går rett på mål og vil få høy inntjening på vår produksjon fra dag én», sa Eidesen til Finansavisen i romjulen før han la til:

«Jeg tror at Horisont Energi fremstår som et interessant, langsiktig løp, og ikke kun et finansielt veddemål for investorene, sier Eidesen, som kan vise til at de resterende 30 millionene i emisjonen ble spredd på underkant av 100 aksjonærer».

Også disse kan glede seg over kjempegevinst allerede før børsnotering – dog i mindre skala enn for Øystein Stray Spetalen.