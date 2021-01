Har brukt over 200 millioner på mineralleting

– Vi har brukt et par hundre millioner kroner, og prøvene viser så langt at forekomsten er større og går dypere enn vi trodde på forhånd. I tillegg er gehalten bedre enn ventet i de prøvene vi har tatt opp, sier Gunnar Holen, gründer og norgessjef i Norge Mining.

Han er analyseveteran og gründer av meglerhuset CAR, som gikk dukken under finanskrisen i 2008.

Etter å ha hatt en mer anonym jobb som seniorrådgiver i Procorp har Holen i flere år vært gründer og norgessjef i gruveselskapet Norge Mining.

I tillegg er han daglig leder i fornybarselskapet Nordic Blue Crude.

Finansavisen fortalte i januar 2020 at Holen har fått med internasjonale gruvetopper på et mineralprosjekt i Rogaland.

– Sentralt i det grønne skiftet

Norge Mining kartlegger og skal på sikt utvinne en forekomst av mineralene apatitt, ilmenitt og magnetitt.

UNDERSØKER BOREKJERNER: Forekomsten ligger omtrent fire mil nordøst for Egersund. Foto: Norge Mining

– Spesielt grunnstoffet vanadium, som kan utvinnes av magnetitt, er kommersielt og miljømessig interessant. Vanadium har historisk vært brukt til å styrke stål, og nå er det blitt et sentralt grunnstoff i det grønne skiftet. Det kan gi bedre batterier enn litium, sier han.

Forekomsten ligger omtrent fire mil nordøst for Egersund. Tidligere har blant andre Hydro snust på muligheten for utvinning, men det er blitt med planene.

For et snaut år siden anslo Holen verdien på mineralene i bakken til 300 milliarder kroner, riktignok som en rå, brutto verdiberegning basert på antatte ressurser.

For mange kan det høres optimistisk ut, men etter flere måneder med prøveboring er Holen blitt enda sikrere på at han ikke selger skinnet før bjørnen er skutt.

– Dette er definitivt et felt i verdensklasse. Det kunne vi slå fast utelukkende på dataene fra NGU, sier Holen.

NGU står for Norges geologiske undersøkelse. Det er en statlig etat med ansvar for geologisk kartlegging og forskning.

LOVENDE FUNN: – Prøvene viser så langt at forekomsten er større og går dypere enn vi trodde på forhånd, sier Gunnar Holen i Norge Mining. Foto: Norge Mining

– 2020 ga oss en veldig positiv utvikling i selskapet, og i løpet av 2021 skal vi få ferdigstilt prøveboringen. Vi har boret ned til 2.200 meter. Dette er det dypeste som er noensinne boret på land i Norge. Undersøkelsene viser at det er mineralisering i hvert fall ned dit, og kanskje så langt ned som 4.000 meter, sier Holen, og viser til geomagnetiske målinger.

Fra scoping til bankable

Gruveutbygging foregår i klart definerte trinn med internasjonalt standardiserte kriterier. Norge Mining er nå på første trinn, og jobber med en såkalt scoping-studie.

Alt har gått fantastisk bra det seneste året, men vi er ydmyke for at det kan komme utfordringer Gunnar Holen, Norge Mining

Neste trinn er pre-feasibility-studie, deretter kommer feasibility-studien med påfølgende finansieringsbehov og investeringsbeslutning.

Etter fullført og vellykket feasibility-studie er mineralprosjektet såkalt «bankable».

– For å komme til bankable-status trenger det mer boring og mer omfattende undersøkelser. Vi jobber nå med en tidsplan som innebærer at vi tidligst kan sette i gang med bygging av en gruve i løpet av 2025.

Svenske Protech og britiske Energold er selskapene som gjennomfører boringen.

Brenner 12 millioner i måneden

Juridisk er Norge Mining et britisk PLC-selskap, som tilsvarer et norsk allmennaksjeselskap. Holen er daglig leder i det norske, heleide datterselskapet Norge Mineraler AS.

Så langt har undersøkelsene vært finansiert av private investorer, som også er nøkkelpersoner i morselskapet. Selskapet er ikke listet og har heller ingen verdsetting som er offentlig.

– Foreløpig har vi en grei situasjon kapitalmessig. I 2021 regner vi med å bruke rundt 12 millioner kroner i måneden. Denne borekampanjen regner vi med vil gå hele 2021, sier Holen.

– Hvordan skal dere finansiere det?

– Vi har løpende og grei finansiering fra nettverket og gründerne, og det vil gruppen rundt operasjonsansvarlig Michael Wurmser, sier Holen.

RESSURSGRUPPE PÅ BEFARING I NORGE: Norge Mining har med seg det flere med erfaring fra internasjonal gruveindustri. Fra venstre: Øyvind Standeren Pedersen, John Vergopoulos, Mike Hirschfield, Christian Gübeli, Gunnar Holen, Oliver Baring, Michael Wurmser og Bert Nacken. Foto: Norge Mining

– Det blir nok listing

– Blir det børsnotering i Norge?



– Det blir nok listing på et tidspunkt, men hvor og når er for tidlig å si. Det ligger ikke noe om det i planene våre nå, sier Holen.

– Hva blir de største problemene dere må takle fremover?

– Utfordringen fremover er å sikre mineralressursene er best mulig, at vi greier å bygge en god plan for en gruve, og deretter at vi får finansiert den.

– Alt har gått fantastisk bra det seneste året, men vi er ydmyke for at det kan komme utfordringer fremover som ikke vi kan identifisere akkurat nå, sier han.