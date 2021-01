Gjør nytt børsforsøk etter fiasko

I andre halvår av 2020 var det et rush av grønne børsnoteringer på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) og pengene satt løst blant investorene. Mange selskaper fikk skyhøy prising og investorinteressen var ellevill.

Det var imidlertid ikke alle de grønne selskapene som lyktes med å hente inn kapital og få notert aksjen på børs. Den 14. september skrev Dagens Næringsliv at MPC Energy Solutions var i en avsluttende fase med å hente 100 millioner dollar, hvorav to tredjedeler allerede var sikret.

«Oslo Børs var et naturlig og opplagt valg for oss. Her har vi møtt grundige investorer og dyktige finansielle rådgivere med stor interesse for fornybar. Både børsens hovedliste og Merkur Market har fått internasjonal anerkjennelse på fornybarfeltet, og kan vise til store selskaper som Scatec Solar, Quantafuel og Nel», uttalte styreleder Ignace Van Meenen til Dagens Næringsliv.

Selv om KLP og Klaveness Marine tegnet seg i emisjonen var ikke det nok. Fearnley Securities lykkes ikke med å selge resten av aksjene i et brennhet markedet og prosessen ble satt på vent.

Prises til 900 mill.

Men nederlenderne gir seg ikke så lett. Tirsdag rykket MPC Energy Solutions igjen ut i investormarkedet med Fearnley Securities og SpareBank 1 Markets som våpendragere.

PRØVER IGJEN: Styreleder Ignace Van Meenen i MPC Energy Solution jakter 100 millioner dollar. Foto: MPC Energy Solution

Meglerhusene jakter fortsatt 100 millioner dollar, tilsvarende 839 millioner kroner til en kurs på 38,5 kroner. Det gir en prising på 900 millioner kroner etter kapitalutvidelsen, hvilket betyr at det ikke er priset ikke noen nevneverdige merverdier – i motsetning til mange av de andre grønne aksjene på Oslo Børs.

Tilretteleggerne har ikke kuttet prisen i kapitalinnhentingen, men sponsoren MPC Capital har forpliktet seg til å øke eierandelen til 20 prosent.

Selskapet planlegger å bli notert på Euronext Growth den 18. januar, men forutsetter at kapitalen kommer på plass.

Flere forretningsområder

MPC Energy Solutions eier, utvikler og finansierer fornybarprosjekter hovedsakelig innen sol- og vindkraft over hele verden. I dag har selskapet syv prosjekter i drift, hvor de fleste er i Latin-Amerika og Karibien.

I tillegg jobber selskapet med prosjekter innen energilagring og andre tiltak som reduserer energiforbruk og utslipp.



Pengene fra emisjonen skal brukes til å fullføre kjøp og bygging av 13 eksklusive prosjekter med 15 til 20 års kraftavtale (PPA), utvikling av eksisterende prosjekter og generelle selskapsformål.

Ifølge en investorpresentasjon sikter MPC Energy Solutions inn mot investeringer som gir en internrente (IRR) på over 10 prosent. Solenergi skal stå for 56 prosent av virksomheten, mens 22 prosent vil være investert i havvind. Resten av investeringene vil være i energilagring og hybrid-løsninger.