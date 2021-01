Satser på start-ups i konkurransen om det grønne skiftet

– På begynnelsen av fjoråret begynte vi å se nærmere på hva vi kunne gjøre for å diversifisere virksomheten vår. Det resulterte i en modell som bestod av tre satsingsområder; å løfte ideer fra de ansatte, oppkjøp og fusjoner, og å satse på start-ups med nye ideer, sier adm. direktør Thomas Koniordos i Yara Marine Technologies til Finansavisen.

Målet for arbeidet som begynte i 2020 er å sikre Yara Marine, som i dag utvikler og selger eksosrensesystemer for skip, såkalte scrubbere, flere ben å stå på.

JAKTER FLERE BEN Å STÅ PÅ: Thomas Koniordos, adm. direktør Yara Marine Technologies. Foto: Yara Marine Technologies

– Da jeg først så IMOs utslippsmål for 2030 tenkte jeg at «det går fint, det er lenge til 2030». Så gikk det opp for meg at jeg nok er litt eldre enn jeg føler meg, og at 2030 bare er ni år til, sier Koniordos, og legger til:

– Et selskap som satser på bare én eller to teknologier vil man ikke kunne ta med seg inn i fremtiden.

I september startet jakten på et oppstartsselskap gjennom programmet Yara Marine X. De neste seks månedene skal vinneren gjennom et akseleratorprogram før Yara Marine vil vurdere å gjøre en investering. En runde nummer to skal etter planen settes i gang over sommeren.

Aluminiumsbatterier

– Det var mange spennende selskaper, blant annet innenfor kunstig intelligens og digitalisering. Men vi fant ut at vi ønsket å satse på fremdrift og energi, og da var Phoenician en sterk kandidat som gjorde oss nysgjerrige, sier Koniordos.

Til slutt falt valget på israelske Phoenician Energy som har utviklet et containerbasert aluminium-luftbatterisystem på 4,8 megawattimer. Aluminium-luftbatterier produserer elektrisitet gjennom reaksjonen som oppstår når oksygen i luften møter aluminium.

Ettersom et slikt batteri ikke kan lades opp igjen skal konseptet fungere på den måten at når batteriet er utladet tas containeren av skipet og erstattes med en ny. Det utladete batteriet returnerer til aluminiumsverket hvor aluminiumen batteriet har «konsumert» kan bli resirkulert tilbake til aluminium og brukes på nytt.

– Det er flere som satser på brenselceller og andre typer batterier, ved å satse på Phoenicians aluminiumsløsning skiller vi oss ut, sier Koniordos.

Direktør for forskning og utvikling, Jesper Hellström forteller at det var rundt 40 selskaper fra hele verden som søkte, men at Phoenician skilte seg ut, blant annet med at prosjektet var kommet langt på vei, snart er selskapet klart til å gjennomføre et pilotprosjekt.

SKILTE SEG UT: – Phoenician skilte seg ut av rundt 40 selskaper fra hele verden, forteller Jesper Hellström, direktør for forskning og utvikling. Foto: Yara Marine Technologies

– Aluminium er et metall det finnes mye av.

– Hvordan ser aluminiumsbatterier ut fra et kostnadsperspektiv sammenlignet med andre batterier?

– Det vet vi ikke ennå. Det er en av tingene vi skal finne ut i løpet av de kommende månedene, sier Hellström.

Vurderer investering

Denne måneden skal selskapet gjennom en «boot camp» for å identifisere hvilke områder det skal jobbes med det neste halvåret. I utgangspunktet var planen at selskapet skulle flytte inn i Yara Marines kontorer i Oslo. Som følge av pandemien belager de seg nå på å gjennomføre mesteparten av programmet digitalt.

– Vi har jo alle måttet omstille oss, og vendt oss til å jobbe hjemmefra. Men vi håper jo å kunne få til et fysisk møte i løpet av våren, sier Hellström.

– Vi kommer til å bruke en del ressurser på å hjelpe dem fremover, samtidig tror vi det er mye for oss å hente fra oppstartsselskapet, sier Koniordos.

I enden av seksmåneders perioden er håpet at Yara Marine skal kunne investere i selskapet og ta en eierandel på rundt 10 prosent. For at det skal bli aktuelt er det ifølge Konikdiaris tre kriterier som må være oppfylt;

– Forretningsideen må fortsatt holde vann, vi må ha tro på teamet bak, og konseptet må være skalerbart.