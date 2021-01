Fersk datter fikset 37,5 millioner

Endúr er via det ferske datterselskapet BMO Entreprenør tildelt en kontrakt av Innlandet fylkeskommune for bygging av to nye fergekaier, opplyses det i en melding.

Kontrakten har en verdi på 37,5 millioner kroner.

Fergekaiene skal installeres ved Randsfjorden i Gran kommune. De vil erstatte nåværende fergekaier på fergesambandet mellom Horn og Tangen, i forbindelse med at denne fergestrekningen til høsten får ny, elektrisk ferge.

BMO Entreprenørs arbeid blir å erstatte, fornye og elektrifisere fergekaiene på begge sider av fergestrekningen. Dette inkluderer blant annet bygging av nye, bredere kjørebroer samt riving av tekniske hus og bygging av nye på begge sider av fjorden.

– Scoret best

– Arbeidet begynner så å si umiddelbart, og begge de nye fergekaiene skal stå ferdig i løpet av august, sier BMO Entreprenør-sjef Jeppe Raaholt i meldingen.

– I konkurranse med to andre tilbydere scoret vi best både på kompetanse og pris, noe som var utslagsgivende for tildelingen, legger han til.

Med den nye kontrakten i havn har BMO Entreprenør sikret seg kontrakter verdt rundt 80 millioner kroner på bare få uker.

Rett før jul fikk selskapet nye kontrakter til 40 millioner.