Joe Biden-hjelp til Røkke

Den dramatiske storming av Kongressbygningen i Washington D.C. stjal de største overskriftene onsdag. Men for mange ESG-entusiaster på Oslo Børs, var det også viktig at demokratene gikk seirende ut av senatsvalget i Georgia.

Etter omvalget i den amerikanske sørstaten vil demokratene ha både presidenten, flertallet i Senatet og Representantenes hus. Dermed blir det enklere for Joe Biden å få gjennomført den grønne satsingen han har lovet sine velgere.

Da resultatene i Georgia begynte å tikke inn, skjøt flere amerikanske solaksjer i været. First Solar endte opp 8,2 prosent, mens Sunpower steg 6,6 prosent. Best gikk det imidlertid for Sunworks som la på seg hele 22,2 prosent.

«I morgen smeller det,» skrev en bruker på Finansavisens aksjeforum onsdag ettermiddag. Han siktet til REC Silicon hvor Kjell Inge Røkke er største aksjonær.

Det viste seg å stemme. REC-aksjen var midt på dagen torsdag opp 11,1 prosent til 18,10 kroner. Det priser silisiumprodusenten, som fortsatt har sine viktigste fabrikk nedstengt, til 6,7 milliarder kroner.

Grønn bølge

– Grønn energipolitikk er langt mer populært enn republikanske senatorer er villige til å innrømme. Demokratenes seier i Georgia vil derfor bane vei for at Biden kan pushe enda hardere på for flere grønne energipakker, sier adm. direktør Katie Bays i FiscalNote Markets til Bloomberg.

Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux er enig i den analysen:

– Med full blå bølge i amerikanske politikk vil miljøpolitikken komme høyere opp på agendaen også i USA. Det er positivt for REC Silicon.

FOR TIDLIG: Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux mener det er lurest å vente litt før man kjøper REC Silicon-aksjen. Foto: Eivind Yggeseth

– Men man bør være litt forsiktig med å prise inn for mye glede for tidlig, legger han til.

Ambisiøst mål

REC Silicons fabrikk i Moses Lake ble stengt ned sommeren 2019 etter flere år med handelskrig mellom USA og Kina. I USA jobbes det nå med å bygge opp en ny, ikke-kinesisk verdikjede innen solenergi, der REC Silicon spiller en viktig rolle.

I høst ble det også kjent at en koalisjon av selskaper har dannet Group14 Technologies, som ser på muligheten til å starte opp produksjon av silisiumbasert anodemateriale til batterier ved hjelp av silangass fra Moses Lake.

Da REC Silicon i oktober hentet inn 1 milliard kroner i en emisjon, opplyste selskapet at planen er å starte opp Moses Lake-fabrikken igjen i løpet av 2022. Det mener Bertheussen er vel optimistisk.

– Jeg mener strategien er riktig, og at Moses Lake-fabrikken vil komme i produksjon igjen. Men jeg tror tidshorisonten er for ambisiøs, sier han.

Stort utfallsrom

Kepler Cheuvreux-analytikeren har av den grunn en hold-anbefaling på REC Silicon. Han mener det foreløpig er for tidlig å ta et veddemål på om selskapet vil lykkes, selv om oppsiden er stor.

– Hvis REC Silicon får startet opp Moses Lake igjen, er aksjen fortsatt billig, siden det er veldig store assetverdier i selskapet. Det er imidlertid stor forskjell på himmel og helvete i dette caset.

Bertheussen har et kursmål på 30 kroner dersom REC Silicon kommer i gang i Moses Lake, og 9 kroner hvis de mislykkes. I forbindelse med emisjonen sa konsernsjef Tore Torvund at den nå nedstengte fabrikken vil oppnå et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 100 millioner dollar, med en kapasitetsutnyttelse på 75 prosent etter en gjenåpning.

TRENGER TID: Konsernsjef Tore Torvund i REC Silicon håper å kunne starte opp Moses Lake-fabrikken i løpet av 2022. Foto: Eivind Yggeseth

– Når utfallsrommet er så stort vil aksjen gå litt veggimellom på forskjellige nyheter, sier Bertheussen.

1,65 milliarder kroner

Kjell Inge Røkke ble i desember 2019 største aksjonær i REC Silicon, da han gjennom Aker Capital kjøpte 23 prosent av aksjene fra Jens Ulltveit-Moe. Prisen den gangen var 1,33 kroner pr. aksje.

Etter høstens emisjon har Aker Capital nesten 92 millioner aksjer, tilsvarende 24,7 prosent av aksjene. Disse aksjene er nå verdsatt til 1,65 milliarder kroner.

Aker Capital er et heleid datterselskap av børsnoterte Aker, der Røkke sitter på drøye 68 prosent av aksjene.