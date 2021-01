Spetalen ser rødt i børsrakett

19. oktober i fjor kom den overraskende meldingen om at Øystein Stray Spetalens Saga Tankers skulle skifte navn til Saga Pure og satse på grønne investeringer.

Nels Bjørn Simonsen ble lansert som nye sjef, og en første investering på 55 millioner kroner i hydrogenselskapet Everfuel ble også gjort.

«Saga ser betydelige muligheter innen investeringer i fornybar energi. Vi har dessuten lang erfaring fra å utvikle selskaper innen det fornybare energiuniverset,» sa styreleder Martin Nes i Saga Pure, og viste til Spetalens tidligere engasjement i Nel .

Men det er tydeligvis ett hydrogenselskap Spetalen ikke har tro på. Dagen etter etableringen av Saga Pure shortet han gjennom Tycoon Industrier 504.734 aksjer i Hydrogenpro . I løpet av den neste uke ble dette økt til 704.734 aksjer, tilsvarende 1,3 prosent av utestående aksjer, ifølge Finanstilsynets shortregister.

Shortingen skjedde mens Hydrogenpro-aksjen ble handlet rundt 30 kroner. Fredag meldte Hydrogenpro om en ny avtale, og aksjen hoppet 20 prosent til rundt 74 kroner.

Spetalen, som ifølge registeret er den eneste som har shortet aksjen, har dermed tapt 31 millioner kroner på sin spådom om kursfall i hydrogenselskapet.

Store kunder

Hydrogenpros nye intensjonsavtale er med den spanske oljegiganten Repsol. Sammen skal de to selskapene undersøke muligheten for å bygge et 100 megawatts (MW) anlegg for produksjon av grønn hydrogen i Bilbao.

Hydrogenpro følger dermed etter storebror Nel til Spania. I november i fjor underskrev Nel en intensjonsavtale med det spanske strømselskapet Iberdrola om å levere grønn hydrogenproduksjon med en kapasitet på 200 megawatt (MW).

– Det er store kunder der ute som vurderer ulike teknologier. Nå har én av dem valgt å gå videre med det vi tilbyr, og det er vi selvfølgelig veldig fornøyd med, sier adm. direktør Mårten Lunde i Hydrogenpro.

NY AVTALE: Hydrogenpro jobber for tiden med fem store prosjekter, ifølge adm. direktør Mårten Lunde. Foto: Ivan Kverme

Femte prosjekt

I forbindelse med børsnoteringen i oktober sa styreleder Walter Qvam til Finansavisen at det foreløpig ikke er bygget noen store anlegg for grønn hydrogenproduksjon, før han la til:

«Vi har fire kontrakter, som vi håper det vil bli tatt en investeringsbeslutning på om ikke så altfor lenge. Her er det first-mover advantages, og vi regner med å få noen fordeler.

– Avtalen med Repsol er ikke én av disse fire, som fordeler seg på to prosjekter i Frankrike og to i USA. De fire andre prosjektene fortsetter vi å jobbe med, så det nye i Spania blir vårt femte store prosjekt, sier Lunde.

Mye likt

De to prosjektene Frankrike er også på 100 MW, og Lunde har tidligere sagt at omsetningverdien for disse er på rundt 60 millioner dollar, eller rundt 500 millioner kroner.

– Det nye prosjektet er ikke en copy/paste av de vi holder på med i Frankrike, men mye er likevel grunnleggende likt, sier Lunde.

– I slike store anlegg er det mange tilleggsystemer, som kommer i tillegg til elektrolysørene, og disse vil være forskjellige fra prosjekt til prosjekt.

Han understreker at det nye prosjektet er i en tidlig fase, og at de den neste måneden vil søke European Green Deal om finansiering. Deretter vil det komme en periode med utviklingsarbeid, hvor priser og marginer blir bestemt.

– Vi har tidligere sagt at de første prosjektene vil gi oss bruttomarginer på rundt 15 prosent. Deretter vil vi jobbe oss opp mot minst 20 prosent, sier Lunde.