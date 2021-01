Arctic Securities nedgraderer industrikjempe

Arctic Securities nedgraderer Yara-aksjen til hold fra kjøp med et uendret kursmål på 400 kroner, fremgår det av en analyse torsdag ettermiddag, melder TDN Direkt.

Etter at selskapet har revidert estimatene mener meglerhuset at det er begrensede muligheter for økt kursmål og at risk/ reward har blitt mindre attraktiv. Summen av faktorene er grunnen til nedgraderingen.

Arctic legger samtidig til at det venter en ebitda på 495 millioner dollar for fjerde kvartal.

Yara-aksjen har fått en solid start på året og er opp rundt 7,5 prosent til 382,8 kroner. Utviklingen det siste året er derimot mer moderat og på 8,94 prosent.

Fredag morgen kom det nyheter som spiller positivt inn for aksjen, nemlig at industriproduksjonen steg med 1,5 prosent fra oktober til november, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Peter Hermanrud har også rettet blikket mot gjødselsgiganten og har Yara-aksjen i porteføljen. Aksjestrategen peker blant annet på oppgang i de kinesiske gassprisene.