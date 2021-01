Hexagon venter dobling

På deres kapitalmarkedsdag på mandag sier Hexagon Composites at de venter at omsetningen vil dobles for Ragasco, som er den ledende produsenten av sammensatte LPG-sylindere. Hexagon Ragasco har over 20 års erfaring fra feltet, og over 17 millioner sylindere i bruk over hele verden.

Direktør i Hexagon Ragasco, Skjalg S. Stavheim, sier at selskapet posisjonerer seg for å bli den globalt ledende leverandøren av smarte tilkoblede LPG-sylindere, skriver TDN Direkt.

Ifølge TDN Direkt venter Ragasco å bruke 2021 til å gjennomføre piloter for neste generasjons LPG smart komposittsylinder, mens den kommersielle lanseringen er ventet å bli i 2022.

Stavheim sier også at han venter at IoT (Internet of Things) og digitalisering vil bidra med på bygge kundeverdier for Hexagon.