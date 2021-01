Nekkar må betale 94 mill.

– Det ble som det ble. Det er mange penger, men vi er fornøyd med at vi fikk en frivillig løsning uten bruk av voldgift, sier Nekkar-sjefen Preben Liltved til Finansavisen.

Sommeren 2019 overtok finske Cargotech/MacGregor innmaten i tidligere TTS Group i Bergen etter at konkurransemyndighetene i Kina omsider sa ja til transaksjonen.

Nekkar, som er det nye navnet på det børsnoterte morselskapet etter salget, fikk et kontantoppgjør på 554 millioner kroner. Betalingen var basert på en avtalt «enterprise value» på 840 millioner kroner på kontant- og gjeldfri basis.

Men i november 2019 mottok daværende Nekkar-sjef Toril Eidesvik en overraskende epost med krav om prisavslag på nærmere en kvart milliard kroner fra den finske kjøperen.

KAN GJØRE OPP FOR SEG: - Vi skal klare å håndtere utbetalingen med den balansen vi har, sier Nekkars nye konsernsjef Preben Liltved. Foto: Nekkar

Har pengene

Partene klarte ikke å komme til en løsning og avtalte voldgiftsbehandling av tvisten. Voldgiften skulle innledes om kort tid, men natt til tirsdag varslet Nekkar at saken nå er løst.

Det skjer altså ved at Nekkar betaler 94 millioner kroner til Cargotech/MacGregor. Beløpet tilsvarer rett i underkant av 40 prosent av summen som ble krevd tilbakebetalt.

Ifølge Nekkar-sjef Liltved har selskapet finansielle ressurser til å overføre disse pengene:

– Vi setter oss ned nå og ser på dette, men vi skal klare å håndtere utbetalingen med den balansen vi har.

– Men det betyr jo at dere har 94 millioner kroner mindre igjen til å videreutvikle dagens Nekkar?

– Vi har en plan for 2021 og den kommer til å gå helt uforandret og upåvirket av denne avtalen, sier Liltved.

– Komplisert og omfattende

Nekkar har hele tiden fastholdt at partene var enige om salgssummen og har ikke villet fire på dette.

Selskapet hadde ikke gjort regnskapsmessige avsetninger og insisterte på at den opprinnelige kontrakten man var enige om måtte gjelde.

Liltved vil ikke gå i detaljer om avtalen som nå er inngått og viser til at det er «en veldig komplisert og omfattende sak bestående av mange elementer».

Selv begynte han i selskapet på ettersommeren i fjor, mens det er forgjengeren Toril Eidesvik som har håndtert Nekkars interesser i forhandlingene med kjøperen helt frem til forliket ble inngått.

Etter salget av virksomheten i TTS betalte Nekkar høsten 2019 ut 420 millioner kroner i utbytte til aksjonærene. Det tilsvarte 4 kroner pr. aksje.

Nytt ben

Nå er selskapet i gang med å bygge et nytt ben å stå på. Med et eget forretningsområde innen akvakultur er Nekkar i ferd med å utvikle en lukket merd for oppdrettsnæringen.

I tillegg omfatter Nekkar datterselskapene Syncrolift, som leverer heisløsninger til skipsbyggingsindustrien, og det deleide digitaliseringsselskapet Intellilift.

Bjarne Skeie-familien i Kristiansand eier 31,2 prosent av aksjene, mens den familieeide Rasmussengruppen eier 10,9 prosent.

Selskapet er notert på Oslo Børs med en markedsverdi på vel 860 millioner kroner etter at aksjen tirsdag steg nær 20 prosent på nyheten om avtalen.