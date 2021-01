Meglerhus er uenige om kursmål og anbefaling på industrikjempe

Nordea Markets nedgraderer Yara-aksjen til hold og holder fair value uendret på 400 kroner, ifølge en analyse tirsdag, melder TDN Direkt.

Grunnen til nedgraderingen er begrenset oppside mot meglerhusets kursmål, samt at Nordea mener at de høyere gassprisene i Europa vil legge press på kursmålet på kort sikt. Det til tross for høyere ureapriser.

«De høye gassprisene kan føre til nedjusterte 2021-estimater, med utvikling de neste ukene avgjørende», skriver Nordea Markets i analysen.

Meglerhuset mener at gjødselgiganten er priset til en 2022 P/E på rundt 13 ganger, som ikke anses som for høyt.

ABG i andre enden av skalaen

Nedgraderingen fra Nordea er stikk motsatt av signalene fra ABG Sundal mandag. Meglerhuset jekket opp kursmålet fra 400 til 450 kroner og opprettholdt kjøpsanbefalingen.

«Yara-aksjen er ikke særlig billig lenger, men vi tror den mulige belønningen fra de pågående forbedringene i selskapet rettferdiggjør det fortsatt positive synet», skriver ABG i analysen.

ABG trekker frem selskapets guiding på ytterligere 300-600 millioner dollar i EBITDA som annonsert under selskapets ESG-seminar i desember, samt ABGs estimat på at 200 millioner dollar i gjenværende forbedringer vil være realisert innen 2023, vil løfte fri kontantstrøm med 100 prosent.

JPMorgan, Peter Hermanrud og Arctic har også sett på Yara-aksjen nylig:

JPMorgan hevet kursmålet i Yara-aksjen – fra 375 kroner til 400 kroner tirsdag forrige uke.

Hermanrud har Yara i sin januar-portefølje.

Arctic Securities nedgraderte aksjen til hold, men holdt kursmålet uendret på 400 kroner i en analyse i slutten av forrige uke.

Yara-aksjen er opp 6,97 prosent i år til 380,8 kroner.