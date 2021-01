Kjøper søppel for 168 millioner

– Pris og kvalitet på vår råvare, som er plastavfall, er avhengig av god logistikk. I stedet for å bygge opp dette selv kjøper vi oss inn i det selskapet som kanskje er best i Europa på dette. Dermed får vi også kontroll over hele verdikjeden, sier Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn.

Tirsdag kveld ble det kjent at plastgjennvinningselskapet kjøper 40 prosent av aksjene i Geminor, med opsjon på å kjøpe resten.

Geminor, som har hovedkontor på Karmøy, har holdt på siden 2004. I dag sender selskapet over 1,4 millioner tonn avfall til over 150 material- og energigjenvinningsanlegg i hele Europa.

Selskapets inntekter nærmer seg 2 milliarder kroner. I 2020 ga driften et resultat på 34 millioner, mens det i år er ventet 48 millioner.

Quantafuel betaler 168 millioner kroner for aksjeposten. Mesteparten av betalingen skjer gjennom å trykke litt over 2,7 millioner nye aksjer til de to Geminor-eierne Kjetil Vikingstad og Ralf Schöpwinkel.

Ingen børsjubel

Quantafuel gjør dermed noe av det samme som konkurrenten Agilyx gjorde rett før jul i fjor, da det ble inngått et samarbeid med ExxonMobil om å etablere joint venturet Cyclyx. Dette samarbeidet har som mål å samle inn 300 000 tonn plastavfall i 2025, og 3 millioner tonn innen 2030.

«Vi skal lage en infrastruktur rundt plastavfall. Det er en missing link mellom der avfallet blir samlet inn og alle de nye prosessanleggene som etter hvert kommer for å gjenvinne plastavfall,» sa Agilyx-sjef Tim Stedman til Finansavisen den gangen.

Agilyx-aksjen steg over 20 prosent samme dag som avtalen med ExxonMobil ble kjent. Quantafuel-aksjonærene var ikke i nærheten av å oppleve den samme euforien onsdag. Et par timer før børsen stengte var aksjen ned 2,8 prosent til 72,90 kroner.

– Vi gjør kanskje noe av det samme som Agilyx, men det er en stor forskjell. Mens Agilyx skal bygge opp noe nytt, kjøper vi et eksisterende selskap, sier Bøhn.

– Geminor har over 15 års historikk, har bygd opp en organisasjon i 10 europeiske land og er eksperter på logistikk av søppel. Vi har på sikt ambisjoner om å bygge opp over én million tonn med gjenvinningskapasitet, og det krever en stor logistikkoperasjon, legger han til.

Økt råvarekonkurranse

Quantafuel-sjefen spår at det på sikt vil bli økt konkurranse om plastavfallet fra de mange aktørene som vil satse på plastgjennvinning. Han viser til at M&A-aktiviteten i bransjen for avfallshåndtering økte med 40 prosent i 2020.

– Det vi har sett i vår danske fabrikk i Skive er at det er mye råvarer. Men hvis vi er avhengig av «han fyren» på hjørnet, vil han få for mye makt. Nå vil vi klare å source plastavfall fra hele Europa, og da står vi mye sterkere med tanke på pris og kvalitet.

– Vi skal om ikke altfor mange år omdanne én million plastavfall i året, og hvis vi får betalt 100 kroner mer pr. tonn, utgjør det 100 millioner kroner på bunnlinjen. Det å ha kontroll over denne verdikjeden er derfor viktig.

– Geminor har dessuten bygd opp et eget sporings- og logistikksystem som gjør at vi kan følge råvaren hele veien til nytt produkt. Det kommer til å bli nødvendig for å bli kvalifisert i det europeiske materialgjenvinningsystemet, sier Bøhn.

Ikke bare plast

Avtalene om å kjøpe seg opp i Geminor kommer etter at de to selskapene har samarbeidet tett i 1,5 år.

– Vi gjorde i fjor en avtale med Grønt Punkt Norge som gir oss ganske bra betalt for plastavfallet. Denne avtalen hadde vi ikke fått uten samarbeidet med Geminor, sier Bøhn.

Han viser til at mye av plastavfallet Quantafuel får ikke er renset, og at det kan inneholde opptil 30 prosent annet avfall. Prosessen med å rense plasten er både dyr og tidkrevende.

– Geminor har systemer for å bli kvitt dette restavfallet på en kostnadseffektiv måte. Skulle vi gjort det selv, måtte vi bygd opp noe av det samme. Vi sparer derfor både tid og penger gjennom den avtalen vi nå har inngått med Geminor, sier Quantafuel-sjefen.

