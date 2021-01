Vil bygge hydrogenhub til 5 milliarder i Kvinesdal

Denne uken leverte Kvina Energy Park planer for stortstilt hydrogenproduksjon til Kvinesdal kommune. På en tomt på rundt 500 dekar innerst i Fedafjorden ønsker initativtagerne å produsere grønn hydrogen (hydrogen fremstilt gjennom elektrolyse red. anm.).

– Håpet er at at Kvina Energy Park skal bli for hydrogen det Mongstad er for oljeindustrien, sier styreleder Tore Knapskog.

Han anslår at det må investeres rundt 5 milliarder kroner for å få en hydrogenfabrikk på bena.

– Her må vi gå i allianse med operatørene, hydrogen er fremdeles litt nytt for oss alle.

500 Mw kapasitet

I motsetning til aktørene med hydrogenplaner på Mongstad frykter ikke Kvina Energy Park mangel på strøm.

– Tomten ligger ved siden av strømkilden, og vi har fått indikert at det skal være kapasitet til å produksjon på om lag 500 megawatt, sier Knapskog.

Dersom alt går på skinner vil prosjektet kunne levere konsesjonssøknad til NVE før sommeren.

– Normalt foretrekker NVE at reguleringsplaner er på plass før de gir konsesjon, men vi prøver å samkjøre så mange av løpene som mulig for å spare tid, sier Knapskog, og legger til:

– Dersom Norge vil bli verdensledende innen hydrogen er vi nødt til å komme i gang, ellers blirs vi akterutseilt.

Går alt etter planen kan hydrogenproduksjonen i Kvinesdal starte opp tidligst i 2026.

Frykter ikke manglende interesse

Aktørene bak Kvina Energy Park står også bak Tonstad Datapark/Tonstad Energy Park i Sirdal. På denne eiendommen henvender Knapskog og kompanjongene seg først og fremst til datasenteraktører og batteriprodusenter. Dette prosjektet er kommet lenger i prosessen og venter svar på konsesjonssøknaden. Men heller ikke her har de en samarbeidspartner som er klar for å bygge fabrikk ennå.

Lille julaften ble det kjent at Bjørn Rune Gjelstens Morrow Batteries velger å bygge sin fabrikk i Arendal. Knapskog bekymrer seg likevel ikke.

– Vi har Beyonder i Stavanger og Freyr i Mo i Rana, som har sagt de vil bygge flere fabrikker i Norge, og samarbeidet mellom Hydro, Equinor og Panasonic. Dessuten begynner flere av de store kinesiske batteriprodusentene å se på Europa.

Også på hydrogenprosjektet i Kvinesdal sier han de allerede har hatt flere beilere. Håpet er å ha investorer med på begge lag innen sommeren.