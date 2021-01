Norske Skog har gjennomført en rettet emisjon på 800 millioner kroner gjennom 23,5 millioner aksjer til kurs 34 kroner, ifølge en børsmelding.

Norske Skog-aksjen endte i 36,40 kroner onsdag.

Plasseringen besto av like under 11,8 millioner nye aksjer og et nedsalg på samme antallet aksjer tilbudt av Norske Skogs største aksjonær, NS Norway Holding.

«Emisjonen tiltrakk seg sterk støtte og interesse fra norske og internasjonale høykvalitetsinvestorer og var overtegnet», opplyses det.

Selskapet vurderer å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil rundt 1,76 millioner nye aksjer til samme kurs som den rettede plasseringen.