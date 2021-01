SEB anbefaler kjøp

SEB gjenopptar dekning av Hexagon Composites etter at meglerhuset var finansiell rådgiver for selskapet. Tallknuserne anbefaler kjøp og opererer ifølge TDN Direkt med et kursmål på 80 kroner.

Meglerhuset trekker frem den nylige noteringen av Hexagon Purus, og at Hexagon Composites fortsatt innehar en 75 prosent eierandel i selskapet.

«Purus har blitt en dominant komponent av verdivurderingen, men i vårt syn diskonterer ikke verdivurderingen i Hexagon Composites de attraktive langsiktige prospektene av aktivitetene som fortsatt er igjen i selskapet», skriver SEB.

Onsdag sluttet aksjen på 65,50 kroner.