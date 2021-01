Carnegie spår pur glede i Purus

Hydrogenaksjene på Oslo Børs har gått som en kule i lang tid. Og for Hexagon Purus vil den sterke utviklingen fortsette en god stund til, skal man tro Carnegie-analytiker Mikkel Nyholt-Smedseng.

Hexagon Purus, som først og fremst produserer komposittanker til transportsektoren, ble skilt ut av Hexagon Composites og notert på Euronext Growth i midten av desember. Rett før noteringen ble det gjort en emisjon til kurs 27,30 kroner, noe som priset selskap til 5,5 milliarder kroner.

Onsdag stengte aksjen på 72,21 kroner og verdsettelsen hadde løftet seg til 16,5 milliarder.

Nyholt-Smedseng mener imidlertid Purus forsvarer en verdi på over 26 milliarder kroner, tilsvarende en kurs på 115 kroner. Han ser med andre ord for seg at aksjen skal legge på seg nye 60 prosent.

Teknologisk skifte

– Siden inntjeningen er langt frem i tid bygger prisingen litt på tro og håp. Men det er veldig mange bokser som er tikket av for at Purus skal bli en suksess, sier Carnegie-analytikeren.



KJØPSANBEFALING: Analytiker Mikkel Nyholt-Smedseng i Carnegie mener det er uante verdier i Hexagon Purus. Foto: Andreas Klemsdal

– Vi står foran et teknologisk skift i bilindustrien, hvor vi skal over på nullutslippsløsninger. Vi er ikke der om to år, men veldig mye kan skje i løpet av ti år.

– Hexagon har produsert komposittanker i 30 år og har en god standing i bilmarkedet. I motsetning til mange av konkurrentene har de allerede høykvalitetsprodukter i produksjon som er klare for markedet.

Nyholt-Smedseng var for øvrig den første analytikeren som foreslo at Hexagon Composites og Hexagon Purus burde skille lag. Det skjedde i en email til sine kunder for elleve måneder siden etter at morselskapet endret rapporteringsstrukturen.

I mai 2020 sendte han så ut en analyse, der han argumenterte for hvorfor det ville være smart å splitte selskapet og hva det kunne ha å si for verdsettelsen.

– Jeg dekker også Nel og har derfor i lang tid fulgt hydrogenmarkedet. Allerede i 2018 begynte jeg å fokusere på hydrogendelen i Hexagon fordi jeg mente det lå uante verdier der, sier Nyholt-Smedseng.

Trenger mer penger

Da han skrev sin analyse i mai fjor, var spådommen at Purus ville ha en topplinje på 850 millioner kroner i 2025. Dette viste seg å være altfor konservativt. I forbindelse med børsnoteringen uttalte selskapet at omsetning om fire år vil være et sted mellom 4 og 5 milliarder.

STERK VEKST: Konsernsjef Morten Holum i Hexagon Purus har guidet over en tidobling av topplinjen de neste fire-fem årene. Foto: Iván Kverme

– Dette markedet vil vokse langt raskere enn jeg tidligere har lagt til grunn. Likevel vil vi få en hockeystick-vekst når etterspørselen for alvor tar av om noen år, sier Nyholt-Smedseng.

Han ser for seg at topplinjen har kommet opp i 13 milliarder kroner i 2030, og at EBITDA-marginen da vil ligge på rundt 15 prosent.

Purus hadde i årets ni første måneder en omsetning på 271 millioner kroner, og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 108 millioner. Nyholt-Smedseng tror at EBITDA vil holde seg i rødt frem til vendepunktet i 2025.

De nærmeste årene vil derfor selskapet brenne en del kontanter, noe som gjør at han forventer at det vil komme emisjoner på minst 2,6 milliarder kroner fremover.

– Den første vil komme senest i 2023, sier Nyholt-Smedseng.

Carnegie var rådgiver i børsnoteringen av Purus. Det samme var SEB, som også var ute med en analyse torsdag. Analytiker Herman Lia er imidlertid litt mer forsiktig med et kursmål på 84 kroner.