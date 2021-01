Frykter ikke svartelisting

Noe av det siste Donald Trump gjør før han i neste uke forlater Det hvite hus, er å svarteliste 11 kinesiske selskaper. Ett av disse er den kinesiske elektronikkgiganten Xiaomi, som selger flere smarttelefoner enn Apple.

Svartelistingen førte til at Xiaomi-aksjen falt over 10 prosent på Hongkong-børsen fredag.

For linseprodusenten poLight i Horten kan dette få betydning. Høsten 2019 fikk selskapet sin første kommersielle kontrakt noensinne, da det ble klart at de skulle levere sin egenutviklede linse til en av Xiaomis smartklokker.

Da nyheten ble sluppet, føk aksjen rett opp på Oslo Børs. De neste måneden steg den rundt 1.000 prosent, godt hjulpet av en ny kontrakt med kinesiske XUN.

«Prosessen med XUN har gått ganske rakst. Dette er et selskapet med tette bånd til Xiaomi. De kjenner derfor vårt produkt godt, og det tok kort tid for XUN å komme opp med et eget produkt,» sa poLight-sjef Øyvind Isaksen den gangen.

Corona dempet salget

– Hva blir konsekvensen av denne svartelistingen?

– Det vet vi ikke ennå, men vi tror den blir liten, sier Isaksen.

– Xiaomi har allerede kjøpt en del linser, og slik vi forstår det har deres underleverandører fortsatt en del på lager. Dessuten er produktet sannsynligvis på vei mot slutten av sin levetid. De finansielle konsekvensene vil sannsynligvis derfor bli ubetydelige, legger han til.

Ifølge poLight-sjefen gikk salget av Xiaomis smartklokken bra i begynnelsen, før coronakrisen strupet etterspørselen.

– Vi leverte linser til en high-end smartklokke beregnet for barn slik at foreldrene kunne holde kontakten når de ikke var sammen. Da coronakrisen kom og samfunnene ble stengt ned, var ikke behovet for denne typen klokker like stort, sier Isaksen.

– Dessuten er denne klokken nå snart ett år gammel og dermed «gammel». Vi har dermed kanskje levert det vi skulle. Dessverre ble klokkesalget lavere enn det vi så for oss før krisen.

– Krisen har ført til at folk er blitt mer forsiktig med å bruke penger. Dette har gått ut over salget av high-end-produkter, som denne klokken er. Det vil etter hvert komme en ny generasjon klokker som trolig vil være mindre spekket. Når ting begynner å normaliser seg igjen, tror vi high-end-modellene er tilbake i markedet. Da får vi se om vi igjen får innpass i disse.

Søke om fritak

– Men kan dere fortsette å levere utstyr til et svartelistet selskap?

– Når det for eksempel gjelder svartelistingen av Huawai, gjaldt det teknologi relatert til 5G. Alle leveranser til dette formålet ble derfor forbudt. Vi forstår det slik at man kan søke om fritak hvis produktet som selges ikke har noe med 5G å gjøre, sier Isaksen.

– Hvordan det blir for Xiaomi, vet vi ikke nå. Men vi tror det blir likt, siden de er på den samme listen som Huawei, og det vi leverer ikke er 5G-utstyr, legger han til.

PoLights linse basert på et polymermateriale, som best kan sammenlignes med en geléklump. Dette gjør at linsen, som går under navnet TLens, bruker lite strøm og fokuserer raskt.

Linsen kan brukes i en rekke wearables, som smarttelefoner og smartklokker. I tillegg har poLight også fått kontrakt med en produsent av strekkodelesere.

Fredag ettermiddag var poLight-aksjen ned 1,6 prosent til 86 kroner. Det seneste året er aksjen imidlertid opp 66 prosent.