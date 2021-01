Norbit fikk endelig napp

– Vi gikk på børs for å understøtte vår ambisjon om økt vekst, både organisk og strategisk. Dette oppkjøpet er en del av en selektiv oppkjøpsstrategi, sier adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet i Norbit .

Teknologiselskapet fikk innpass på børsen sommeren 2019. I den forbindelse hentet selskapet også 250 millioner kroner for å ha tørt krutt hvis det skulle dukke opp noe spennende. Så langt har disse vekstplanene tatt litt tid.

I fjor høst fikk selskapet på plass en avtale med Nortek Group om å kjøpe deres radarsystemet SeaDarQ.

«Mer enn 10 års forskning har gått med til å utvikle disse algoritmene for radarbasert deteksjon av forurensning på vann,» sa Weisethaunet om softwarekjøpet den gang.

Mandag ble det klart at det Tondheim-baserte selskapet graver enda litt dypere i lommeboken for å sikre seg mer vekst. I en børsmelding går det frem at Norbit er i fremskredne og eksklusive forhandlinger om oppkjøp av et ikke-navngitt europeisk selskap.

Vekstplanene førte til at Norbit-aksjen mandag ettermiddag var opp 6,0 prosent til 19,30 kroner.

Annen modell

Mens oppkjøpet av SeaDarQ var i forretningsområdet Oceans, som produserer sonarløsninger til å kartlegge havbunnen, er dette oppkjøpet i Intelligent Traffic Systems (ITS).

I ITS produserer Norbit i dag trådløse kommunikasjonsløsninger til lastebiler. Gjennom det forestående oppkjøpet vil selskapet får en bredere portefølje.

– Dette selskapet har utviklet egen hard- og software for sporing av kjøretøy, sier Weisethaunet.

– I ITS har vi frem til nå hatt leveranse av enheter til store giganter, der vi får betalt for de enhetene vi leverer. Det selskapet vi nå ønsker å kjøpe har en abonnementsbasert forretningsmodell.

Weisethaunet viser til at ITS-segmentet ble hardt rammet da coronakrisen kom og ordrene fra tyske Continental Automotive og Toll Collect brått stoppet opp.

– Vi merket at vi var litt sårbare for makroøkonomiske sjokk. En abonnementsbasert forretningsmodell er litt mer stabil.

Ser bedring

Norbits kommuniserte i 2019 en ambisjon om å øke omsetningen med i snitt 25 prosent årlig og levere en EBITDA-margin på mer enn 20 prosent.

I første kvartal leverte ITS en omsetning på 45 millioner kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 17 millioner. I de to påfølgende kvartalene stupte imidlertid omsetning til henholdsvis 38 og 22 millioner, og EBITDA til 13 og 4 millioner.

– Vi ser nå at deler av dette markedet har kommet tilbake, men vi er ennå ikke tilbake der vi var. Vi leverte mye i første halvår, som førte til at våre kunder bygde lager. De har derfor vært tilbakeholdne med å legge inn nye ordre før lagrene har kommet ned, sier Weisethaunet.

Mer bredde

Det europeiske selskapet Norbit forhandler om å kjøpe har en prislapp på 14,5 millioner euro, basert på en forventet EBITDA i 2020 på rundt 2 millioner euro og en margin på i overkant av 35 prosent.

Oppkjøpet planlegges finansiert delvis gjennom en selgerkreditt, ved å bruke Norbits tilgjengelige kredittlinjer og gjennom en rettet emisjon på 2,5 millioner euro til eierne av det europeiske selskapet.

Weisethaunet regner med at oppkjøpsprosessen kan avsluttes i løpet av første kvartal.

– Dette selskapet er i dag sterke i sitt hjemmemarked, med flere tusen kunder. Vi har ambisjoner om å bredde salget ut i resten av Europa.