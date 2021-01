Analytiker om Nel: The billion dollar question

Torsdag avholder Nel kapitalmarkedsdag. Fokuset på hvorvidt selskapet vil komme med en oppdatert guiding vedrørende kostnader knyttet til produksjon av elektrolysører.

På spørsmål om hva man kan forvente på kapitalmarkedsdagen, svarer analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux at det er «the billion dollar question», ifølge TDN Direkt.

Analytikeren sier han tror Nel vil rette fokuset mot hva slags industrielle muligheter selskapet har.

– Det har vært mye snakk om Nikola-avtalen og oppsiden ved å få til dette, men jeg mistenker at de kommer til å forsøke å vri fokuset vel så mye på hva slags muligheter som finnes innen industrien, forteller Bertheussen til nyhetsbyrået.

Han trekker frem Vattenfall som et eksempel, et selskap som står på programmet som gjestetaler.

Det analytikeren virkelig er spent på er om Nel vil komme med guiding på capex eller installasjonstakt i fremtiden.

– Jeg håper at det kommer et slags roadmap, hvor selskapet gir en guiding på capex og installasjonstakt som strekker seg litt frem i tid. Dette er i så fall noe som kan gjøre at analytikerne har mulighet til å enes om en felles ambisjon, sier Bertheussen, mens han viser til det store spriket som finnes blant analytikerne på Nel.