DNB Markets frykter stygg nedtur for børsrakett

Torsdag denne uken arrangerer Nel sin kapitalmarkedsdag. Risikoen knyttet til forventede fremtidige leveranser til Nikola ser ifølge DNB Markets ut til å stige i takt med at sistnevnte er stadig mer på overtid når det gjelder å finne en partner for finansiering av de planlagte hydrogenstasjonene i USA.

Høye forventninger

«Kursoppgangen de siste årene har i stor grad vært drevet av disse forventningene, og for å forsvare verdsettelsen er investorene etter vårt syn avhengige av at fokus i enda større grad utvides til også å omfatte andre muligheter», skriver DNB Markets i en oppdatering.

For å utnytte slike muligheter mener tallknuserne at det er en forutsetning at den nye produksjonslinjen på Herøya blir ferdigstilt og at den raskt blir i stand til å produsere elektrolysører på konkurransedyktige kostnader.

Ifølge DNB Markets har selskapet allerede annonsert ordre basert på salgspriser betydelig under det de produserer for ved dagens øvrige anlegg i USA og på Notodden. Fremdriften for det nye anlegget vil derfor være et av de viktigste punktene analytikerne vil se etter i presentasjonen.

Tøffere konkurranse

«Vi ser samtidig at konkurransesituasjonen den siste tiden har blitt skjerpet i alle selskapets tre viktigste geografiske markeder. Selskapet har etter vårt syn en utfordrende markedsposisjon i forhold til flere av de viktigste konkurrentene», skriver meglerhuset.

På kapitalmarkedsdagen vil DNB Markets se etter potensielle strategiske grep ledelsen allerede planlegger eller vil vurdere fremover. Før eventuelle endringer etter torsdagens nyheter opererer meglerhuset med en salgsanbefaling og et kursmål på fem kroner.

Pareto sier selg

Mandag var Pareto Securities ute med en oppdatering på Nel hvor analytiker Gard Aarvik jekket opp kursmålet fra seks til åtte kroner samtidig som han gjentok sin salgsanbefaling.

– Vi har sett på flere scenarier og alle utfallene gir en aksjekurs godt under der vi er i dag, sa Aarvik til Finansavisen.

Aksjen ble sist omsatt for 30,94 kroner.