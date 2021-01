Meglerhus: Høyner og gjentar kjøp

Danske Bank oppjusterer ifølge en analyse kursmålet på Tomra til 454 kroner, fra 434 kroner, skriver TDN Direkt. Analytikerne gjentar en kjøpsanbefaling.

Meglerhuset skriver i analysen at de ser en oppside til konsensusestimatene på henholdsvis 10 og 7,5 prosent på ebita og utbytte pr. aksje.

«Vellykkede kostnadstiltak har resultert i god ebita-vekst YTD, og vi forventer at dette vil fortsette», heter det.

Danske Bank skriver ifølge nyhetsbyrået videre at noen av kostnadstiltakene sannsynlig kun er midlertidig, som blant annet reiserestriksjoner innad i selskapet. Likevel tror meglerhuset at en stor porsjon av de er permanente og at de vil resultere i positive margineffekter i 2021.