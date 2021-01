Viken Skog kjøper seg opp i Moelven

Før jul 2020 meldte Glommen Mjøsen Skog at selskapet selger 12 prosent av sine aksjer i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse).

Viken Skog SA har i henhold til aksjonæravtalen forkjøpsrett, og har meddelt Glommen Mjøsen Skog at de benytter seg av denne.

Styret i Viken Skog besluttet mandag å benytte seg av retten i aksjonæravtalen om forkjøpsrett til aksjene som er annonsert solgt til KLP.

Kjøpet innebærer at Viken Skog investerer ca. 290 millioner kroner og dermed øker sin eierandel i Moelven Industrier til rundt 33 prosent.

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog sier i en pressemelding at dette er en viktig investering for skogeierne.

– Viken Skog har lenge ønsket å bli en større eier i Moelven Industrier. Det viktigste for oss med denne investeringen er å sikre at våre andelseiere kan ta større del i verdiskapingen til Moelven i årene fremover. Moelven Industrier er et ledende tremekanisk selskap i Skandinavia, og er godt posisjonert for å sikre en god utnyttelse av tømmer som råstoff i et marked i vekst, sier Breivik.

VIKEN SKOG-TOPP: Olav Breivik, styreleder i Viken Skog. Foto: Ivan Kverme

– Viken Skog ønsker å bidra til at skogeierne får del i verdiene som ligger i Moelven Industrier. Vi er sikre på at vi skal få til en god løsning sammen med Glommen Mjøsen Skog som sikrer en framtidsrettet eierstruktur i Moelven Industrier med finansielle muskler for vekst og utvikling, avslutter Breivik.

Moelven beskriver et skandinavisk industrikonsern som produserer byggevarer og systemer for byggebransjen.

I 2019 hadde Moelven 10,3 milliarder kroner i omsetning og et driftsresultat på 335 millioner kroner.