Med dobling i sikte

Euronext Growth har tiltrukket seg en rekke grønne selskaper det seneste året. Torsdag ble det kjent at solenergiselskapet Otovo også ønsker seg til den populære handelsplattformen i løpet av året.

I den forbindelse er Arctic Securities satt på jobben til å hente mer penger.

– Det er penger vi skal bruke til å akselerere veksten frem til vi når lønnsomhet innen 2023, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim.

Otovo, som har spesialisert seg på å selge og installere solcelleanlegg i private hjem, ble etablert av Thorsheim og tre andre gründere for nøyaktig fem år siden. Selskapet har i dag virksomhet i fem land, og Italia blir det sjette i løpet av kort tid.

Tilbake til dobling

I 2019 doblet selskapet inntektene til 195 millioner kroner, mens driftsresultatet endte på minus 67 millioner. I coronaåret 2020 endte imidlertid inntektene på 147 millioner kroner og driftsresultatet på minus 77 millioner kroner.

Ifølge Thorsheim ble det i fjor gjennomført investeringer i flere av de nye landene, samtidig som produktporteføljen ble utvidet. Blant annet ble det hentet inn 100 millioner kroner til datterselskapet European Distributed Energy Assets (EDEA), som driver med leasing av solceller.

– I 2021 venter vi å komme tilbake til en veksttakt på 100 prosent i topplinjen. Pipelinen ved inngangen til året er på 39 millioner kroner, sier han.

Volum avgjør

Siden oppstarten har Otovo hentet i underkant av 350 millioner kroner i fire omganger. Den foreløpig seneste, og største, emisjonen var i november 2019, da kassen ble fylt opp med 150 millioner kroner.

– Vi kan ikke nå opplyse hvor stor den kommende emisjonen blir, sier Thorsheim.

– Hva skal til for at dere skal bli lønnsomme?

– Dette er kun et spørsmål om volum, sier Thorsheim.

– Vi tjener penger på hvert enkelt prosjekt. Fremover må vi bare sørge for å få tilstrekkelig med arbeid i hvert enkelt land.

Over 10 prosent

Thorsheim viser til at Otovo selger de største anleggene i Norge, Sverige og Frankrike, og at de i disse landene trenger mellom 1.200 og 1.500 prosjekter i året for å bli lønnsomme.

– Det betyr at vi i Skandinavia må ha en markedsandel på over 10 prosent samlet, sier han.

I Spania trengs det rundt 2.000 prosjekter før selskapet begynner å tjene penger, mens det samme skjer når markedsandelen kommer opp i 1 prosent i Polen.

– Når vi i løpet av kort tid kommer på plass i Italia, er vi i markeder hvor det bor 200 millioner mennesker. Vi har dermed mer enn nok rom å vokse i, sier Thorsheim.

Otovo er i dag notert på OTC og prises til til rundt 1,3 milliarder kroner.