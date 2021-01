Hydrogen er på alle investorers lepper og selskapene prises opp i himmelen. Et godt eksempel på det ble vist i verftsselskapet Havyard torsdag.

På morgenkvisten børsmeldte selskapet at det skal utvikle et hydrogen nullutslippsfartøy for godtranstransport. Ifølge meldingen er det snakk om et samarbeid med en europeisk aktør det har kommet i kontakt med via Invest i Norge.

Og hva skjedde med aksjekursen? Jo den steg fra 25,80 til 29,60 kroner, tilsvarende en oppgang på nesten 15 prosent.

– Kan du si noe om økonomien i samarbeidet?



– Jeg kan ikke si så mye enda. Det jeg kan si er at det er en innledende fase og et forprosjekt inn mot å utvikle en løsning sammen med kunden, sier konsernsjef Gunnar Larsen i Havyard.

Med andre ord ble det skapt børsverdier for rundt 94 millioner kroner på en nyhet med svært lav økonomisk verdi.

Ekstrem kursoppgang

De seneste årene har Havyard ligget med brukket rygg, men i oktober i fjor snudde det. Siden den tid har aksjen klatret fra 1,97 til 29,6 kroner, tilsvarende en oppgang på 1.400 prosent. Nå prises selskapet til 734 millioner kroner på Oslo Børs.

Ellevill kursoppgang har gjort Havyard til et yndet paradis for småsparere. På Facebook-gruppen «Havyard Group investors» er det 987 medlemmer og aktiviteten er skyhøy.

– Har du gjort deg opp noen tanker om aksjekursutviklingen?



– Etter at det ble større oppmerksomhet og kjennskap til aktivitetene vi holder på med, har aksjen steget jevnt og trutt. Vi føler det er helt naturlig siden teknologi innenfor skipsdesign og utstyr som går inn mot lav- og nullutslippsverktøy er veldig i tiden. Dette utvikler vi nå videre gjennom hydrogenselskapet. Gjennom en lengre periode har skipsbygging-divisjonen slitt veldig og er nå restrukturert. Akkurat hva som skjer i aksjen for øyeblikket har jeg ikke noe spesielt forhold til, sier Larsen.

Liten virksomhet

Som følge av mange års forskning og utvikling med hydrogendrift av større fartøy, har Havyard gjort en spin-off av hydrogensatsingen, som nå ligger i selskapet Havyard Hydrogen.

En interessant betraktning er at ordet hydrogen faktisk ikke var nevnt noen kvartalsrapporter, før i tredje kvartal i fjor.

Kilder Finansavisen har snakket med antyder imidlertid at Havyards hydrogensatsing foreløpig er av minimal karakter.



Mange børsnoterte selskaper har hatt suksess med å gjøre spin-off's med påfølgende børsnotering på Euronext Growth. I fjor høst ble det kjent at Havyard jobber med nettopp det.

Datterselskapene Havyard Design & Solutions, Norwegian Electric System, Norwegian Greentech og Havyard Hydrogen vurderes å skilles fra selve morselskapet, og dannet et nytt konsern med Havyard som majoritetsaksjonær.

Omstruktureringen kan fullføres i løpet av første kvartal 2021, og selskapet har allerede fått prinsipiell tilslutning fra de sikrede långiverne.

Var i brudd

Ved utgangen av tredje kvartal var Havyard i brudd med sine lånevilkår, slik at langsiktige rentebærende banklån ble omklassifisert til kortsiktig.

Det ble i september enighet om utsettelse av forfall til obligasjonslånet til desember 2020, og videre utsettelse av avdrag til DNB.

I tredje kvartal i fjor hadde Havyard inntekter på 511 millioner kroner og et driftsresultat på 19 millioner. På helårsbasis frem til tredje kvartal var omsetningen på 1,8 milliarder kroner, med et driftsoverskudd på 63 millioner kroner.