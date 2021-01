Steg 48 prosent etter artikkel om tyske småsparere

Den seneste tiden har Finansavisen skrevet en rekke artikler om hvordan tyske småsparere herjer på Oslo Børs, gjennom klientkontoen Clearstream Banking.

Forrige uke dukket Clearstream Banking opp på 11. plass på aksjonærlisten i det OTC-noterte batteriselskapet Freyr, som snart er klar for børsnotering.

Torsdag skrev Finansavisen en artikkel om at tyske småsparere kaster seg over grønn børskandidat. Og hva skjedde? Dagen etter steg aksjen hele 48 prosent til 14,80 kroner.

Det kan tilsynelatende virke som om tyskernes inntreden er blitt en momentum-faktor i aksjemarkedet. Når tyskerne kjøper seg opp, bruker norske investorer dette som et kjøpssignal, og effekten blir følgelig dobbel.

Eier over én prosent

Den ferske aksjonærlisten i Freyr viser at klientkontoen sitter på aksjer for nærmere 33 millioner kroner, hvilket utgjør en eierandel på 1,07 prosent.

Etter fredagens elleville kursoppgang prises selskapet til over 3 milliarder kroner, og etter planen skal en gigantisk batterifabrikk bygges i Mo i Rana i løpet av 2021.

Selv uten drahjelp fra tyskerne har kursutviklingen i Freyr vært eventyrlig siden OTC-noteringen i fjor høst. Selskapet har annonsert en rekke nye samarbeid og ansettelser, som har bidratt positivt.

Heftig kursoppgang

I juli gjennomførte selskapet en emisjon for å hente inn 117 millioner kroner til kurs 1,50 kroner. Fredag stengte Freyr-aksjen i 14,80 kroner, noe som tilsvarer en oppgang på 938 prosent.

Tidligere Hydro-toppsjef Torstein Dale Sjøtveit, som grunnla Freyr i 2018, er fremdeles største aksjonær gjennom selskapet ATS Next. Han sitter på aksjeverdier for over 750 millioner kroner.

En annen investor som har fått være med på den store oppturen er Bjørn Rune Gjelsten. Han fikk en stor eierpost i Freyr som «bonus» da han i fjor høst overtok som majoritetseier i Helgeland Invest.

Investeringsselskapet er fjerde største aksjonær i Freyr, og da Gjelsten kom inn på eiersiden sto Freyr-aksjen i 3 kroner. Nå er aksjeposten verdt 247 millioner kroner.