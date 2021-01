Meglerhus oppjusterer kursmålet på Norsk Hydro

Meglerhuset Kepler Cheuvreux oppjusterer kursmålet på Hydro-aksjen til 48 kroner, fra tidligere 42, og opprettholder samtidig kjøpsanbefalingen, melder TDN Direkt.

Oppjusteringen skyldes hovedsakelig at Kepler oppjusterer prisprognosene for aluminium til 1.950 dollar pr. tonn for de neste tre årene, fra tidligere 1.900 dollar pr. tonn.

Hydro-aksjen er ned 2,68 prosent så langt i år, til 38,79 kroner, men er opp 38,54 prosent de siste tre månedene.