Samsung: Halvledermangel kan påvirke telefonindustrien

Flere større bilprodusenter som Volkswagen og Nissan har varslet at industrien ikke får nok halvlederkomponenter i form av integrerte kretser til bruk i elektronikken. Nå advarer verdens største kretskortprodusent Samsung Electronics mot at mangelen også kan spre seg til smarttelefonindustrien.

Ifølge Financial Times uttalte selskapet at enkelte kretskort og komponenter som brukes i smarttelefoner kan bli påvirket av mangelen. Det skal spesielt være snakk om kortene Dram og Nand, som utfører minneoppgaver, og gjør at flere oppgaver kan utføres samtidig.

Sprengt kapasitet

Mangelen på de integrerte kretsene kommer som følge av at produsentene er fullstendig sprengt på kapasitet etter at coronakrisen har økt salgene av hjemmeelektronikk betydelig, i tillegg til at amerikanske sanksjoner har hindret enkelte produsenter i Kina.

Også utrullingen av 5G skal ha mye å si for etterspørselen etter komponentene.

– På grunn av produksjonsmangelen som har blitt et globalt problem, kan mangelen på andre halvlederkomponenter påvirke mobiletterspørselen, uttalte visepresident Han Jinman i Samsung Electronics ifølge Financial Times.