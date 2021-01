Kitron inngår kontrakt for F-35-modul

Kitron har inngått en kontrakt med Northrop Grumman for produksjon av en modul for kampflyet F-35s radarsystem verdt på 10 millioner kroner.

Det melder selskapet i en melding torsdag.

Ordren er den første tildelingen i henhold til den langsiktige leverandøravtalen som ble annonsert 31. mars 2016 med en verdi på 500 millioner kroner gjennom avtalens forventede løpetid.

Norge er et av de internasjonale partnerlandene som deltar i F-35-programmet. Under produksjonslisensavtalen mellom Kitron og Northrop Grumman vil Kitron produsere og reparere flere moduler for F-35 Joint Strike Fighter, skriver TDN Direkt torsdag.