– Vi ser milliardmarkedet åpne seg nå

Fredag morgen publiserte TECO 2030 årsrapporten for 2020, i stedet for en separat rapport for fjerde kvartal. Selskapet tjente 2,2 millioner kroner på salg i fjor. Selskapet ble opprettet i 2019, og hadde ingen inntekter det året.

Driftsresultatet kom inn på minus 26,6 millioner kroner. Det er vesentlig større utgifter enn i 2019 da tilsvarende post kom på minus 2,6 millioner kroner.

Resultatet før skatt ble minus 27,2 millioner kroner. I 2019 viste bunnlinjen minus 2,6 millioner kroner.

Tore Enger, adm. direktør i TECO 2030 Foto: Teco 2030

TECO 2030 ble notert på Euronext Growth i oktober 2020 og lanserte tidligere denne uken brenselceller for maritimt bruk med tilhørende oppbevaringsenhet.

«Brenselceller har allerede bevist ytelsesevnen i busser, lastebiler og tog og potensialet for å drive store skip er også der», skriver adm. direktør Tore Enger i årsrapporten, og fortsetter:

«Vi ser milliarder av dollar i cleantech-markeder som åpner seg nå som shippingsektoren gjennomgår et paradigmeskifte».

Siste tre måneder har TECO-aksjen, som er blant dem tyske småsparere har hevet seg over, tredoblet seg i verdi på Oslo Børs. Siste måned har vært noe verre med et fall på 12 prosent.