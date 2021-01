Fersk datter med 50 mill. i sikte

BMO Entreprenør har denne inngått to nye kontrakter, og selskapet ligger «svært godt an» til å sikre seg ytterligere to, melder Endúr fredag. Endúr kjøpte opp BMO Entreprenør så sent som i fjor høst.

Den ene kontrakten er inngått med Oslo Havn for vedlikehold. Den andre er inngått med Bane NOR for broforsterkning på Kongsvingerbanen.

I tillegg vises det til at BMO Entreprenør er laveste tilbyder med en sum på cirka 25 millioner kroner i anbudet for rehabiliteringen av Hamangtunnelen i Bærum, og at selskapet er lavest ved åpningen av anbudet for brovedlikehold i Finnmark i år og neste år.

Samlet verdi av inngåtte og potensielle avtaler er i underkant av 50 millioner kroner, opplyses det.

Ser betydelig etterspørsel

Hamangtunnelen-oppdraget innebærer betongrehabilitering og støping av nye betongvegger i hele tunnelens lengde, samt utskifting av elektrisk anlegg.

– Prosjektet passer oss svært godt. Våre dyktige medarbeidere har bred kompetanse og erfaring innenfor rehabilitering av betongkonstruksjoner, sier avdelingsleder i BMO Entreprenør, Bent Asbjørnhus, i meldingen.

Ifølge Jeppe Raaholt, adm. direktør i BMO Entreprenør, opplever selskapet betydelig etterspørsel for sine tjenester. Han tilføyer at markedet for rehabilitering av infrastruktur ser sterkt ut.