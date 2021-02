Børskandidat lokker med monstervekst

– Vår digitale markedsplattform og nettverk med installatører driver ned kostnader for kundene, noe som gjør at vi kan ta markedsandeler i nye land raskt. Vi har hatt suksess med å finne plattformveteraner – som Fabio – til å være landssjefer. Han er den ideelle personen for den planlagte lanseringen og oppbyggingen i Italia, som allerede er et av de største solmarkedene i Europa og hvor vi ser et stort potensial for å vokse, sier Thorsheim.