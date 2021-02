Grønn børsrakett må innfri

Borregaard er en juvel av et selskap som tikker av veldig mange bokser. I ESG-øyemed skårer de bra ettersom de trebaserte kjemiproduktene deres erstatter oljebasert kjemiprodukter. Markedsmessig sitter Borregaard på rundt 70 prosent andel målt i verdi, og markedet er stort og bredt nok til å tjene veldig gode penger med jevn tilvekst, men lite og teknisk vanskelig nok til at større kjemiselskaper ikke klarer regne hjem forsøk på å entre dette markedet. Selskapet har en kommersiell forskningskultur, med en av de høyeste andelen doktorgrader mot totalt antall ansatte i Norge. Ledelsen er bunnsolid med flere tiårs fartstid i systemet.

Investeringscaset fremstår som et verdiselskap med sterk vekst. Med 1,5 milliarder kroner i vekstinvesteringer tilbakelagt siden 2015 er det nå tid for høsting, og ledelsen guider på en EBITDA-forbedring på 50-70 prosent frem mot 2023. Vi ser ytterligere oppside på mellom 10 og 30 prosent frem mot 2025. Her er det snakk om både kostnadskutt, kapasitetsøkninger og spesialisering inn mot mindre konkurranseutsatte markedsnisjer.

Finansmarkedet ser ikke ut til å fullt ut prise inn denne veksten, noe som er dels forståelig på grunn av mangel på markedsvisibilitet og høy valutaeksponering. Likevel tror vi at med jevnt gode rapporter over tid, potensiell vekting i OSEBX-indeks og et bredere fokus på grønne selskaper utenfor energisektoren, at Borregaard vil forbli en yndling. Vi har en kjøpsanbefaling med kursmål 180 kroner, og ser muligheter for enda høyere prising på sikt.